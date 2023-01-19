手機大掃除加速｜2023 農曆新年將至，適值年廿八，傳統上是家家戶戶進行「大掃除」清潔的日子，但除了家居清潔，各位日常手機內的檔案都可以加以清理，好讓手機操作加速、迎接新的一年！



iPhone 清除不用 Apps、網頁緩存

手機之所以因應使用時間而變慢，不外乎就是手機內的垃圾檔案堆積所致，只要進行適當清理，不論是 Android 機抑或 iPhone 都可以「回春」。

iOS 系統的資源管理出眾，是以只是刪減一下大型檔案都已經可以為手機加速（網上圖片）

在 iPhone 方面，雖然打開 App Store 就會找到大量與手機檔案清理相關的 Apps，但其實在 iPhone 之內有兩個方便的設定，只需要幾個步驟就可以清楚了解自己 iPhone 之內存在的大型 Apps，並一鍵釋出大量空間。👇👇👇

Android 手機用兩個 Google Apps 清理手機

要清理手機空間，Google Photos 基本上是必學必用（圖 Google）

Android 手機的清理類型 Apps 不但數量繁多，更有不少是打著「清理」、「加速」之名上架的廣告 Apps 甚至是木馬病毒，與其逐個冒險地試用，不如利用兩個 Google 官方推出的 Apps 進行快速的空間清理？👇👇👇