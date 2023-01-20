Cleer SCENE 藍牙喇叭｜而家屋企睇戲選擇多畫質靚，不少人都會買多條soundbar令視聽享受同步升級，但如果只是一個人住，又或是在房間獨個煲劇打機，用soundbar又有點太巨型、而且用不盡輸出有點浪費，其實不如平一點考慮買隻好聲藍牙喇叭，還方便帶去party room或戶外活動時聽歌，用途更多。



與iPad平板最匹配的迷你Soundbar

香港人買喇叭仔，一般都會考慮Marshall、Sony、Bose等品牌，但最近記者就試用了「Cleer」這美國熱賣多時，香港剛有行貨的藍牙喇叭「Cleer SCENE」。先講外觀，有別一般圓筒型藍牙喇叭，Cleer SCENE的設計好像座檯Soundbar仔、穩如泰山的安定感。

Cleer SCENE的設計好像座檯Soundbar仔、穩如泰山的安定感。（鍾世傑 攝）

這個「兵分兩路」的設計，令SCENE的音色傳播到四方八面。（鍾世傑 攝）

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金屬低音輻射器｜兵分兩路音場擴闊

Scene便攜藍牙喇叭雖然機身細小，但已內置兩個 48 x 48mm全頻單元，聲音響亮。加上機身兩邊的金屬低音輻射器，輻射器跟機身以一圈可「呼吸」的震膜連結，當輸出重低音時能減少餘震，令低音更結實，不需要犧牲人聲及其他頻段的清晰度，都可享受澎湃的低頻！

而且這個「兵分兩路」的設計，令SCENE的音色傳播到四方八面，非常適合用來配iPad、電腦睇戲。記者試玩當日直情配投映機，機仔細細聲大大，熄燈後就好像真的好像一支迷你Soundbar在前面。

機身兩邊的金屬低音輻射器，輻射器跟機身以一圈可「呼吸」的震膜連結，當輸出重低音時能減少餘震，令低音更結實。（鍾世傑 攝）

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IPX7 防水機身

另外Cleer SCENE 有 IPX7 防水機身，內置電有 12 小時續航力，沖涼、游水、廚房煮飯聽歌都合用，直接用水龍頭沖水清潔即可。

Cleer SCENE 有 IPX7 防水機身，直接用水龍頭沖水清潔即可。（鍾世傑 攝）

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視像會議都合用

另外代理還推薦以SCENE配合iPad 進行視像會議通話，因為它有內置免提，而且使用獨立 DSP 核心通話降噪，提供清晰免提通話功能，好適合視像會議使用。

Cleer SCENE使用獨立 DSP 核心通話降噪，提供清晰免提通話功能，好適合視像會議使用。（鍾世傑 攝）

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Cleer Scene 產品規格

單元： 48 x 48 mm 全頻單元兩個、金屬低音輻射器兩個

頻率響應：20 – 20,000 Hz

藍牙規格： BT5.0

續航力： 12 小時

電池容量: 2600 mAh

其他功能： 降噪免提通話、 IPX7 防水機身

體積： 218 x 88 x 75 mm／750g

顏色： 鈦金灰、波爾多紅

售價：$950



首批300部 Cleer SCENE 仲免費送1個平板電腦用的Display架（送完即止），幾重手好紮實，配Cleer SCENE使用好有一體感，靚仔。

首批300部 Cleer SCENE 仲免費送1個平板電腦用的Display架（送完即止）（鍾世傑 攝）

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同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。

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同步發售藍牙耳機新作01｜Cleer ALPHA

續航力： 35 小時／重量： 330g／顏色： 沙礫白、海軍藍／建議零售價：$1,680



今次香港代理還同步引入了2款不同定位的藍牙耳機，頭戴式大耳筒「Cleer ALPHA」，使用獨家專利設計40mm「無鐵動圈單元」，使用了多層稀土磁鐵及線圈，低失真、細節豐富，單元頻寬高達 40,000 Hz，且對應 Hi-Res Audio 認證；ANC 主動降噪能力達 40 dB。

Cleer ALPHA（鍾世傑 攝）

ALPHA 有專用app，開動後玩到 360 度沉浸式音效，又支援 EQ 設定， aptX Adaptive 高規格藍牙傳輸，及高音質低遲緩打機 Game mode，勁抵用！

ALPHA 有專用app，開動後玩到 360 度沉浸式音效

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同步發售藍牙耳機新作02｜Cleer ARC

藍牙： SBC 、 aptX／續航力： 7 小時 （耳機） 、 11小時 （充電盒）／重量： 14.5g （每邊耳機）、 102g （耳機連充電盒）／顏色： 灰、藍／售價：$1,180



「Cleer ARC」是一款適合運動使用的開放式真無線藍牙耳機，換言之聽歌同時能夠聽到外面的聲音，而且沒有耳壓令做運動時更自在。它屬於掛耳式設計，大口徑 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元獨立於掛耳勾，可以自由旋轉角度，不同耳型的用家都可調較到最佳收聽位置，而且戴得好安定，難怪獲得了reddot德國紅點設計大獎及德國iF設計獎。

「Cleer ARC」是一款適合運動使用的開放式真無線藍牙耳機（鍾世傑 攝）

，大口徑 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元獨立於掛耳勾，可以自由旋轉角度

7 小時續航力，充電時必須放入充電盒，提供額外11小時電力，並支援10 分鐘快充用 1 小時功能。