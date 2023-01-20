網傳蘋果將推遲AR眼鏡項目發布　重點改為研發更便宜AR/MR裝置

蘋果尚未宣佈其首款混合現實頭顯，但我們已經聽到了很多關於該公司在這款新產品方面的長期計劃的傳言。該訊息一直在提供有關蘋果新款AR / VR頭顯的多個細節，周二報道稱，蘋果的工程師已經在研究新設備的更實惠版本。



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1. 蘋果的AR / VR頭顯可能會獲得更便宜的版本

知情人士告訴報道，儘管蘋果的首款AR / VR頭顯尚未公布，但該公司已經對其價格感到擔憂。此前有傳言稱，第一代頭顯的價格可能達到3000美元。

為了確保更多的人能夠獲得這些技術，蘋果已經在計劃更便宜的設備版本。確切的價格尚不清楚，但該報告的消息來源聲稱，蘋果希望這種更實惠的頭顯版本的價格與iPhone大致相同。目前，iPhone 14系列的價格從800美元到1,600美元不等。

該訊息稱，蘋果工程師仍在討論如何使產品更便宜。這可能會導致更實惠的頭顯版本具有較低分辨率的顯示器、更少的傳感器、更便宜的材料、更慢的處理器，甚至不包括 H2 晶片，以便在與 AirPods 配對時降低延遲。

即便如此，該公司仍計劃以更高的價格發布第一款頭顯，以「測試消費者願意為此類產品支付多少費用的極限」。但這並不是我們第一次聽說蘋果新的混合現實頭顯的更便宜版本。

去年，分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）已經報道稱，蘋果一直在探索在2025年推出更實惠的新產品版本的想法。郭明錤還聲稱，蘋果將在2025年推出第二代高端頭顯。

2. 蘋果暫停AR眼鏡項目

除了新的混合現實頭顯，蘋果也一直在開發新的AR眼鏡。與頭顯不同，眼鏡沒有身臨其境的VR功能，因為它們將專注於顯示通知等基本任務。然而，蘋果在這方面的計劃可能也發生了變化。

彭博社的馬克·古爾曼（Mark Gurman）今天報道說，該公司已無限期擱置其AR眼鏡的開發。彭博社還聲稱，蘋果現在希望專注於在2025年之前發布更便宜的頭顯版本。古爾曼表示，蘋果仍計劃在今年某個時候推出第一代混合現實頭顯。

蘋果的第一代混合現實頭顯預計將採用「創新的三顯示器配置」，配備兩個4K Micro-LED面板。與競爭設備相比，這些高分辨率顯示器應該提供超級身臨其境的體驗。

該設備還將配備先進的傳感器，例如多個攝像頭和LiDAR掃描儀來檢測環境。除了手勢檢測外，有傳言稱該頭顯還將具有先進的眼動追蹤、虹膜識別、語音控制、皮膚檢測和面部表情檢測。

至於設計，泄露的草圖顯示，蘋果的頭顯將具有受AirPods和Apple Watch啟發的設計元素。一些分析師預計，到2026年，蘋果將出貨1000萬台AR/VR設備。

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