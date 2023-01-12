Apple 於2025年推出觸控屏 Mac　喬布斯曾指出2大原因極力反對

撰文：中關村在線
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據記者Mark Gurman曝光，Apple目前正致力於研發觸控屏Mac產品，採用OLED屏幕的首款觸控屏MacBook Pro或將於2025年正式發布。

Gurman表示，Apple工程師正在快速推進研發進度，看來Apple官方已經決定正式量產觸控屏Mac，大概率將繼續預裝macOS操作系統。至於為何不採用與觸控操作更適配的iPadOS，可能是因為兩個系統之間的互通性不足，不過它們現在也越來越像了，未來不排除完全互通的可能。

▼▼▼Apple將推出觸控屏Mac▼▼▼

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自Apple成立以來，生產一款觸控屏Mac的想法一直被駁回。 2010年，喬布斯曾表示「在豎直屏幕上使用觸屏會導致手臂疲勞」，「觸摸屏不應是豎直的」。

如果觸控屏Mac電腦發布，你會選擇購買嗎？

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