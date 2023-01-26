六合彩新春金多寶8000萬｜今晚（1月26日）兔年第一次六合彩攪珠，「新春金多寶」估計頭獎基金高達8,000萬元。想新年試試手氣﹑橫財運，當然不能錯過今晚的致富機會。賽馬會六合彩網站分享十大幸運投注處，以及「新春金多寶」多年來的幸運號碼。



兔年「新春金多寶」，以$10一注獨中的話，估計頭獎基金高達8,000萬元！想增加中獎機會，一些迷信的數據非常值得參考。根據賽馬會官網的數據，全港十大幸運投注處分別是：中環士丹利街（47次）﹑屯門市廣場（44次）﹑荃灣青山道（39次）﹑尖沙咀漢口道（39次）等。

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另外，賽馬會分享，自1986年「新春金多寶」開始，舉行過35次，其中「29」號被攪出10次，「11」號被攪出9次，成為「新春金多寶」最旺的號碼。「3」﹑「5」﹑「19」﹑「37」亦出現過8次，不知今晚會否再次見到這些幸運號碼呢？

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