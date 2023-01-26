春晚2歌涉抄初音／公主連結｜網民：一面罵一邊抄 終於發明時光機

央視春晚2歌涉抄初音／公主連結｜每年春節，央視春晚都是國內的皇牌節目，可是今年卻有2首表演歌曲捲入「疑似抄襲」事件之中，被指抄襲日本「初音未來」及動畫《公主連結》的歌曲，令不少中國、香港網民熱議。



今年央視春晚的開場歌曲《花開種花家》，由成龍、蘇有朋等十幾位中港明星合唱，加上兒童合唱團一起歌唱，配上輕快的節奏，充滿著新年喜慶氣氛。可是，當聽著這首歌時，不少網民認為十分「耳熟」，細聽之下，與《超異域公主連結！Re：Dive》當中的其中一首歌曲《Peaceful*ちゃんぷるー》主旋律有點相似（可參看CCTV春晚官方影片1：48－2：05及2：38－2：55與《Peaceful*ちゃんぷるー》官方歌曲宣傳影片開頭約20秒）。

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成龍亦都是《花開種花家》合唱者之一

《超異域公主連結！Re：Dive》於2019年推出的《Peaceful*ちゃんぷるー》歌曲

👇👇央視春晚《花開種花家》官方片段👇👇

👇👇《超異域公主連結！Re：Dive》的《Peaceful*ちゃんぷるー》官方宣傳片段👇👇

另外，亦有國內網民發現除了《花開種花家》外，就連另一首表演歌曲、由歌手阿雲嘎主唱的《當神獸遇見神獸》亦有抄襲嫌疑，與初音未來其中一首《FREELY TOMORROW》（由Mitchie M作曲）的主旋律非常相像（可對比CCTV春晚官方影片1：59－2：17與《FREELY TOMORROW》官方PV）。

👇👇央視春晚《當神獸遇見神獸》官方片段👇👇

👇👇初音Miku《FREELY TOMORROW》Mitchie M官方片段👇👇

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這一次「疑似抄襲」事件，無論在中國內地或香港連登討論區都有不少網民熱議，有內地網民指「本來覺得今年的歌都好好聽，原來是抄的」、「一邊罵著日本一邊抄著日本的歌」；亦有網民揶揄「怎可能是抄的？一個日文，一個中文，要抄都要說初音抄襲我們。」、「終於發明左時光機。」、「中日一家親。」等論點。當然，仍有網民覺得只不過是一小段歌曲有點相似吧，「都是口水歌商業作曲，太容易雷同了。」

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不過究竟是否真的有抄襲？留給大家對比及判斷吧。