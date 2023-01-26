台灣一名女網民在 Facebook＠爆廢公社二館」發文，指12月在中華電信MOD觀看《奇異博士2：失控多重宇宙》，沒想到收到月費單時，該電影的收費竟高達 8,000 台幣（約$2,071），收費比去 iMax 加上買 Blu-ray 碟更貴。



中華電信的「MOD 隨選視訊」可以透過支付一定的價格，在網上看電影，一般收費由68～80台幣不等（約$17~$20）。不過，台灣一名女網民收到的12月帳單中，共看了7套電影，唯獨《奇異博士2：失控多重宇宙》的收費高達 8,000 台幣。女網民收到震撼帳單後分享到 Facebook 上，並驚呼：「1部影片要價8000，小姐姐我心臟不好，不要這樣嚇我啦。」

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中華電信錯誤收費

該網民事後去中華電信了解情況，但服務人員卻說查不到原因，只要叫她先不用管，亦先不用繳交 8,000 台幣收費。觀察帳單的明細，其他6套電影的觀賞有效期限都是在民國111年（2022年）11月29～12月16不等，只有《奇異博士2》是民國112年（2023年），而且日期是「00」，可見當中應該出現錯誤才有 8,000 台幣這不合理的收費。

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網民爆笑回應指，可能是有100個多重宇宙看過《奇異博士2》，才一併向「主宇宙」收費。另外，也有網民指，與 Netflix 和 Disney+ 的月費比較起來，MOD 每套電影計算的收費不太划算，更直指：「很明顯就是搶錢」。

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