Sony加價｜日圓近日回升，不過比起 3 年前仍相對「低水」，開關後當然是要遊日大手掃貨。不過正由於日圓貶值以致成本上升，Sony 最近公布將會在 2 月 1 日將旗下大量產品的手機上調，日本官網更公開了一份近 300 件產品的加價清單，產品包括電視﹑Bluray 播放器﹑相機﹑耳機等。



Sony 在日本官網發出公告，指個人電子產品和企業用電子產品這兩類，將會在 2 月 1 日於日本市場調整售價，並在官網上載一份近 300 件產品的清單，平均加幅高達 14%。Sony 解釋，今次加價的原因是受到外圍環境影響，原材料和物流成本上升，同時日圓貶值有關，暫時未確定加價措施會否影響日本以外的市場。

日本Sony產品大幅加價（Google圖片）

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從 Sony 的清單可見，價格調整的產品主要是電視﹑Bluray 播放器﹑Soundbar﹑耳機﹑相機﹑鏡頭等，部分是港人遊日熱門入手的產品，如 WF-1000XM4 無線耳機﹑SEL70300G鏡頭﹑HT-A9家庭影院系統等。將在2月1日後遊日的話，就要小心格價，就算日圓低水也未必比香港行貨便宜。

資料來源：Sony JP

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