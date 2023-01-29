iPhone 上不到Wi-Fi？｜接連長假，不少人會四出拜訪親戚朋友，坐下來的第一件事就是問友人家中的 Wi-Fi 密碼，但有時卻未必即時可以連線，此時可能就是遇上了各式的連線 Bug 了。以下《香港01》科技玩物記者就帶來 10 招供大家快速診斷一下 iPhone 的 Wi-Fi 網絡連線問題。



10招快速排解iPhone Wi-Fi網絡故障

上不到Wi-Fi？未必是iPhone損壞的（圖 Apple）

以目前的手機硬件技術，一部手機未能連上 Wi-Fi，未必就是手機內的功能損壞，有更多的時候問題是出於軟件或一些人為設定失誤，只要按以下清單檢查，應該可以在5 分鐘之內找出未能連網的徵結所在👇👇👇

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5 大方法提升 iPhone 充電速度

除了 Wi-Fi 上網，智能手機更怕的應該是沒有電，雖然近年推出的 iPhone 已經擁有快充功能，但由於其充電速度仍然與 Android 手機有一定差距，要為 iPhone 提升充電效率，思路主要分兩方面，一為盡量利用快充、其次則為減少在充電時的耗電，最終可以整理出以下的 5 個方法👇👇👇