iPhone回收價｜Apple官方再調低手機Trade-In價、iPhone13跌最慘

iPhone 回收價｜踏入農曆兔年，可能有部份 iPhone 用家都打算選購一部新手機好「送舊迎新」，然而若想要以 Trade-In 方式將舊機賣走的話可能又要降低自己的目標賣價，事關近日 Apple 方面又靜悄悄地將其 iPhone 官方 Trade-In 回收價下調。



iPhone 13 跌勢持續、兩月再跌 15％

Apple 官方向來會不定期對旗下產品的 Trade-In 價格進行調整，而以 iPhone 而言，其全系列的回收價絕大部份時間都是隨推出時間增長而一路下調，不過近年 Apple 對於較後期推出的新作降價就明顯較為兇狠。

iPhone 13 系列再次成為 Apple 官方回收價調整中的「大輸家」（林勇 攝）

以列表中最新的 iPhone 13 Pro Max 為例，在 2022 年 11 月的調整時其官方回收價已經下跌 5％，而來到 2023 年的 1月，Apple 更是大刀闊斧地再將其回收價下砍 15％，由 11 月時的＄5450 減至目前的＄4650，連計之前的跌價，只不過是賣遲三個月，用家就足足損失了千多元。

👇👇👇Apple iPhone 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

其他 Apple 產品回收價不跌反升？

然而 Apple 對於回收價的調整卻並非一路向下，除了最多人留意的 iPhone 系列產品之外，Apple 是次的回收價調整還包括其他裝置包括 Mac、iPad 以及 Apple Watch 等等，但部份產品的回收價非但沒有下調，反而還有所上升。

當中上調最明顯的就是 Mac 系列產品，但這估計是與採用 Apple M2 晶片的機種陸續上市、運算力仍然「當打」的 M1 系列舊機種開始輪替所致。

👇👇👇Apple Mac 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple iPad 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

👇👇👇Apple Apple Watch 系列官方 Trade-In 新舊回收價對比👇👇👇

二手手機交易 8 點注意事項、買／賣機都要留神

手機乃是相當貼身的科技用品，買得二手機，就要預期手機的保養期已過、甚或所剩無幾，如果日後出現故障，買家基本上只能尋求第三方維修方案。故除了買家要檢查清楚手機狀況、賣家方面亦有責任協助買方測試手機功能，以免在交易後才發現問題。

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

👇👇👇按圖看二手手機交易買／賣方 8 點注意事項👇👇👇