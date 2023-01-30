網購中伏｜網購平台應有盡有，但即使現時網購系統非常完善，亦時常出現運輸出錯﹑派錯貨的問題。近日英國就有一名女學生，在 Amazon 買 iPad 後，收貨才發現送來的竟不是 iPad，甚至不是電子產品，居然收到 4 個番皂。



英國 20 女學生 Abi Chipchase 為了輔助學習，在 Amazon 使用入學時得到的 500 英鎊（約$4,849）現金券，買了一部全新的 iPad﹑鍵盤和Apple Pencil。下單後幾日，Amazon 送貨上門時，發現沒人收件，結果在第二天才再次把包裹送到 Abi 母親手上。當 Abi 打開包裹後發現，收到的不是 iPad，竟是 4 個 Dove 番皂。

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在多次與 Amazon 交涉後，最終獲得全額退款。不過起初想買的 iPad+鍵盤+Apple Pencil，在退款後竟加價 80 英鎊（約$775），因此就算收到全額退款，原先的成本已不夠再次購買 iPad，令 Abi 損失 80 英鎊的差價。

資料來源：Mirror

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