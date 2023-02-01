體能之巔百人大挑戰女選手｜盤點10位高顏值+健美體態女參賽者IG
Netflix 體能之巔百人大挑戰 10位女選手介紹及IG情報｜Netflix《體能之巔：百人大挑戰》集合了100位對自己體能和身手有自信的運動好手，不限年齡、性別、種族，一齊挑戰5道設計精彩、過場刺激的關卡，爭取成為最後生還者，將可獨得三億韓元獎金！節目中不單有身型健美又靚仔的健美型男，其實也有10多位來自格鬥、運動、健美界的美女，即睇精選10位高顏值+健美體態女參賽者IG。
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體能之巔女選手 01｜韓國健身女神沈音燈
2016年NABBA運動模特兒冠軍，曾參加許多健美比賽的皮拉提斯教練，被韓國網民奉為「健身女神」，YouTube頻道擁有135萬訂閱，IG則有42萬追蹤者！
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體能之巔女選手 02｜棒球啦啦隊員趙妍週
韓國職棒樂天巨人隊啦啦隊隊員，共有6年經驗。雖然體能上未必是最出眾那批選手，最重要是顏值夠高，加上在節目中表現活潑可愛，討論度超高。
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體能之巔女選手 03｜普拉提教練Dayoung Ko
瑜珈舞蹈體操「普拉提」（Pilates）教練，google 她的名字Dayoung，很容易會錯找了女團宇宙少女成員多榮的相片。
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體能之巔女選手 04｜香港血統 ELAINE 黄苑玲
已於韓國發展多年的新加坡藉女演員ELAINE 黄苑玲，媽咪是新加坡人，而爸爸則有法國及香港血統。
體能之巔女選手 05｜格鬥選手李芮知
李芮知（이예지）有一張可愛的臉蛋，其身分原來是一位格鬥選手，這反差萌令她成為節目其中一位最多人談話的話題參加者。
體能之巔女選手 06｜健美世錦三冠李素英
李素英（이소영）是一位健身模特兒，在世界健美錦標賽曾獲得過3次冠軍。
體能之巔女選手 07｜直排輪選手 유가람
韓國直排輪 Roller Skating 國家級選手，記者覺得她IG上修完圖的樣子，有點像日本女演員黑木華，笑容很開朗。
體能之巔女選手 08｜女子摔角手張恩實
張恩實（Jang eun sil）已經有17年女子摔角經驗，除喜歡摔交也是混合健身愛好者，在IG上可見她拳擊、籃球各種運動也有涉獵，參賽目的是想挑戰自己體能極限。
體能之巔女選手 09｜特技演員金多英
Kim da young（김다영）在IG上報稱為 stuntwoman 特技替身演員，表情很cool，體能和身手都相當了得，而且是個電單車手。
體能之巔女選手 10｜健身夫妻檔宋雅凜
宋雅凜與丈夫金康民二人均是韓國知名的健美運動員，6年前結婚並育有一女。