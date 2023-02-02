YouTuber劉馬車早前刑滿出獄，頻頻以深夜街景自拍拍分享心聲，繼曾爆料ERROR成員吳保錡是他好兄弟，表示將參戰選秀節目《全民造星V》，自信可入20強：「香港人唔一定永遠就係姜濤」；又與近年另一位以「癲喪風格」拍片而爆紅，獲封「劉馬車第二」的YouTuber Kenny Chan 合照，不過2月1日劉馬車再出新片，竟指Kenny根本不入流！



劉馬車自封四大癲王「龍馬幣丁」

新片中劉馬車選出「龍馬幣丁」，包括龍心、他自己、幣少、大丁（Tracy)才是真正的「四大癲王」，指「每一位都是天才、好聰明。」又說「龍心唔洗講啦，就算幣少都係一個好聰明既人，而大丁其實好善良」，並豪言新一代賣癲的網紅未夠班：「勇狗（IG @bravedogdog）、Kenny之流竟然可以成為而家香港既頂樓，真係好L好笑！」劉馬車感慨其他三位「癲王」已經消失，只剩下他一人，更發出召喚希望各大師兄陸續歸位。

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四大癲王「龍馬幣丁」曾經有幾癲？😱😱

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網民：恃老賣老！拎白卡都要分老屎忽？

連登吹水區有人share此片，但就覺得劉馬車恃老賣老「白卡都要分老屎忽」好無聊，覺得他已經「out哂」，早排劉馬車才與Kenny世紀合照，還非常期待二人會否合作拍片，想不到劉馬車會對後者大加批評。

YouTube「蛋蛋俱樂部」截圖

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連登仔：新一代癲得太表面

亦有網友同意，近年走癲喪路線的YouTuber都未夠癲，力讚「馬車、龍心好睇在內心戲」、「由內到外都係癲佬」，但Kenny、勇狗就「淨係得面嗰浸癲」，認為Kenny Chan似傻非傻，走紅最大原因多得一起出鏡的「Kenny老母」，又笑言「Kenny老母」比Kenny更癲。至於勇狗（ig @bravedogdog）常常於鬧市人群中拍片唱歌中叫，又曾在聖誕Free Hug活動中被指向女途人抽水，網民也認為他的癲是一種包裝出來的形像，並非真正「白卡佬」（意指持有殘疾人士登記證的人士）。

Kenny Chan走紅最大原因多得一起出鏡的「Kenny老母」

勇狗（ig @bravedogdog）常常於鬧市人群中拍片唱歌中叫，

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數漏最癲嗰個

又有網民不能接受劉馬車未提及「祖師爺」思覺老師，又指馬車選出的癲人：「成班都唔配同老師挽鞋」。思覺老師在2000年左右活躍於各大討論區，常常會以Webcam拍片唱歌，教導他人追女仔、表演「打飛機」等等，言行狂喪，又發表過人氣潮文「幸福賓周和可憐賓周」。21年中思覺老師刪除YouTube頻道，並自白曾因精神病發住院近半年，出院後希望反思人生，現時只在IG帳戶「khmhk」分享生活照片。

思覺老師 IG khmhk 截圖

思覺老師曾讚賞Kenny哥是勁人

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