日本大型古本店Bookmate每月都會公開各類書刊、光碟、遊戲銷量排名榜，2023年1月份的「只今大熱賣女優推薦排名榜」已經公開！Bookmate在日本四國、中國地區的分店比東京的二手書店bookoff更多，而且在twitter有分門別類做不同的Ranking排名表，吸引買家選購影碟書刊，算是日本那邊一個值得留意的排名榜。



15位必識新名字｜超紅YouTuber明日見未來轉戰AV

今次2023年首次公開排名，雖然因為AV新法影響，新入行女優愈來愈少，前列的名字都熟口熟面，但第15位就有個必識小鮮肉「明日見未來」，她出道只有半年左右，下海前是位數十萬follow的人氣YouTuber，她擁有G級上圍，早期只戴口罩拍性感短片，後來公開真面目、樣子超甜超可愛，正式宣布出道後已引起熱話，近期一條TikTok 8秒比堅尼跑步片，更收穫近400萬點擊次數。

明日見 未来 影片截圖

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明日見未來本來是一位中距離跑手，首條影片竟要求她戴口罩由自宅跑10公里到片場開工。

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明日見 未来 @asumi_mirai_ 圖片

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20位是動畫角色？

排名榜另一個有趣地方，是海報內排第20位的女優，icon相片竟不是真人照，而是一張漫畫插畫，因為網民不是人人都將AV女優名字如數家珍的背出來，不少人都在TWITTER留言提問：「這是誰呀？動畫角色？」

原來她是一位美國出世，18年起定居日本的AV女優June Lovejoy（瓊·洛夫喬伊）。美國加利福尼亞州出身，因喜愛動漫日本文化（漫畫自畫像也是自己畫的），18年定居日本，最愛Pokemon，入行前曾任翻譯員。最近她也趁AV女優開YouTube熱潮，拍些砌高達、行玩具店的宅文化影片，因為可同時操流行日本、英語，相當多支持者。

June Lovejoy 網上圖片

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