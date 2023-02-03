Netflix 官網上明確表示禁止分享帳號的措施真的將會實行，登入帳號後的電腦、手機，將要求每31日連結一次主用戶IP 地址，防止用戶share「夾plan」。但其實香港網民近年不斷對Netflix有不滿，笑言「搞咁多野都唔拍好D片、索性唔再訂」，現在就列出網民數Netflix7宗罪！



第1罪｜反口唔認講過「分享密碼就是愛」

2016年，Netflix在美國用戶增長如日方中，Netflix 的 CEO Reed Hastings 在 CES 2016 更曾豪言「喜歡人們分享 Netflix，不論兩個人互相分享或 10 個人一起分享都這是一件好事，不是壞事。」而2017年Netflix 官方twitter更曾出tweet聲言「分享密碼就是愛」Love is sharing a password），現在收入減少、愛減少了就不可以分享了。

👉Netflix正式公布禁共享帳號措施丨非同住每31日要做一件事先睇得

Netflix 的 CEO Reed Hastings 在 CES 2016 更曾豪言喜歡人們分享 Netflix

Netlifx 在 Twitter 明言：Love is sharing a password.

第2罪｜平價廣告Plan明減實加

Netflix 在 2022 年第一季流失了 20 萬訂戶，他們全部轉會到其他平台，21年1月至22年8月全球佔有率由32%下降到27%。但「網飛」針對流失的應對手法，竟不是加強內容留住觀眾，第一步就是宣布推的廉價plan，明減實加，迫用戶畀貴月費才能享受「無廣告、高畫質、可下載收看」這3大優點。

👇網民點睇？👇

+ 1

更好笑是香港區Netflix幾乎是零宣傳，只能看台灣的facebook專頁，但兩地上下架片單並不一樣，資訊混亂；比如《蜘蛛俠不戰無歸 加長版》在新年檔期無聲無息「神秘」上架，事前無人知，憑什麼加價？

Netflix在新年檔期無聲無息「神秘」上架《蜘蛛俠不戰無歸 加長版》，事前無人知

👉Netflix禁共用帳號點算好？網民分享破解大法 只需要一個設定

第3罪｜大花筒拍垃圾．連登仔神預言：遲早死在HBO手上

Neflix決定加價、禁止Share，原因當然是向錢看。但不少網民就恥笑Netflix「與其加價，不如拍少幾套垃圾片」，早在半年前連登討論區已經有人預言Netflix不思進取，很快死在D+及HBOMAX手上。

這絕非一時意氣的說話，Netflix最喜歡花大錢買勁IP，但就拍出原創電影及劇集，太舊的不講了，近年先後有《Cowboy Bebop》、《生化危機》、《獵魔士：血源》3套被爛蕃茄影評用戶狠批是垃圾的作品，相反HBO Max 首次出手拍遊戲改篇《最後生還者》大獲全勝，被美國影評人奉為史上最出色game改真人作品，連登仔神預言、中到應一應。

👉體能之巔百人大挑戰女選手｜盤點10位高顏值+健美體態女參賽者IG

第4罪｜韓劇吊命．《黑暗榮耀》一開二屈用戶續訂

Netflix美國本土近年除《星期三》外沒太多成功原創劇，完全靠韓劇續命，《魷魚遊戲》威返美國助李政宰成為首位艾美獎亞裔視帝，接下來的《殭屍校園》以及近日宋慧喬的《黑暗榮耀》也叫好叫座。但網民就發現Netflix好貪心，《黑暗榮耀》第1季明明已經拍好，1月播完頭8集竟要拖到3月才播結局，Netfilx韓國twitter解釋是希望給時間用戶消化劇情，但有韓媒爆出這「拆分策略」只為防止退訂用戶流失，迫你睇多兩個月，《黑》奏效後未來將繼續玩「分拆上架」。

《黑暗榮耀》一開二屈用戶續訂

第5罪｜爭港產片輸晒畀D+

香港人近年勁撐本地港產片電影，Disney+ 清楚這道理加入STAR（即衛視電影台)，提供大量亞洲電影及港產片，比如《梅艷芳》，近期就有《緣路山旮旯》、《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》；Netflix就只得一部反應兩極的《明日戰記》，甚至連王晶、星爺喜劇舊片都只能在D+收看。

Disney + 1月有大量港產片：《緣路山旮旯》、《神探大戰》、《阿媽有咗第二個》

👉Ivacy VPN｜新年優惠每月只要$7.8！一鍵解鎖Netflix過千部影片

第6罪｜眼光其差，專Cut好作品

Netflix又專門將網民好評的良作腰斬，比如2020年的科幻喜劇《Space Force 太空部隊》，就在一至好評的情況下忽然取消。2023年1月，Netfilx更決定腰斬叫好叫座的原創動畫《陰謀辦公室 Inside Job》，原作者Shion Takeuchi 在twitter上發言表明「心都碎了」，網民發起聲援運動要求Netflix收回成命。

2020年的科幻喜劇《Space Force 太空部隊》，就在一至好評的情況下忽然取消

2023年1月，Netfilx更決定腰斬叫好叫座的原創動畫《陰謀辦公室 Inside Job》

👉網民大推電熱氈CP值最高保暖產品｜唔使擔心電費 被嘲：窮人先用

第7罪｜動畫遲過人

說Netflix不夠日本動畫是不公平，過去有《福音戰士》、吉卜力作品，近年都有《鏈鋸人》，但《鏈鋸人》香港區首集上架日期竟然比Bili Bili遲一星期，而《高達水星魔女》、《SPY FAMILY》全部都比YouTube、ViuTV慢。明顯在爭版權方面「不給力」，連ViuTV也比不上。

SPY X FAMILY、鬼滅之刃都是黃Viu比Netflix早播，而且ViuTV更有粵語版。