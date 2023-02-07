日本特別多「乜乜族」、「物物族」label去分類不同類型的社會人士：因情緒問題等因素隱閉在家，不上學不上班的叫「繭居族」；成年後仍然靠爸媽供養的稱為「啃老族」，近年日本又出現新族群！日本《SPA 週刊》訪問了42歲中年人倉田正則（化名），他中學畢業至今仍跟父母同住，沒搬離過那貼滿動畫海報、擺滿紅白機和模型玩具、仍在用學生時代的電腦檯的小房間，因此被標籤為「小孩房大叔」（子供部屋おじさん／即是住在老家小房間的中年大叔）。



長住老家｜不必供樓不必養家

倉田正則中學畢業後從未打過長工，只靠「炒散」兼職過日子，也不打算搬出去獨立、結婚。究竟他有甚麼目標和理想？至今仍跟家人同住，需要給家用嗎？他表示並不需要：「我住老家不用交租，雙親每月有退休金，也在做兼職能養自己，所以不會向我要伙食及水電煤雜費，連手機月費也是他們選家庭plan代我交。如果我當月課少了金，有時還會夾少少錢，算有交代吧。」他的家人又在想甚麼？

設計圖片

AV女優2023百大排名｜三上重奪5位／15位明日見未來是YouTube網紅

對成家立室零興趣

倉田正則表示，在工業高中求學時已經發現自己對成家立室並無興趣，認為沒必要求職，隨便打打散工就好：「當身邊同學都在準備考升學考、開始去求職，我就覺得『真的非做不可嗎？』，我沒甚麼特別想嘗試的職業，看過不同公司的待遇後，我認清自己對正職工作是零興趣。」

Twitter @weekly_SPA 圖片

8張速讀卡快速睇故事｜下文仍然有詳細內文分析

+ 4

👉抖音妹吃土少女9秒不雅片瘋傳｜忠粉崩潰要求澄清！本尊終於回應

人工自由使用｜但堅持絕不問別人借錢

現時倉田正則在打「日結」（每日出糧）的工作，月入約13萬日圓（約8千港元），如果不是有老家住，他連東京的房租也負擔不起。但正因為不用負擔生活費，賺來的錢都可自由使用，他會用來課金、購物、拿起吃喜歡的東西。他強調自己從不會向別人借錢，消遣娛樂費都是自己賺來的，由於生活沒壓力，他甚至還儲到約400萬日圓儲蓄（約24萬港元）。如果身體不舒服或心情不好時就不去打工，留在那貼滿高達海報，還留有兒時玩過的紅白機和盒帶，一些模型玩具和漫畫的房間中打機，足不出戶。

Twitter @weekly_SPA 圖片

幪面超人Black八達通半透明限定版｜附訂購Link．仲有4款限定精品

家人並不反感｜一家相處融洽

但別以為他的家人會很反感，倉田是家中老么，有兩個大他7歲和3歲的姊姊，都已經就職成家，各有兩個孩子，已搬出去住；住得很近也常常見面，倉田表示：「父母跟姐姐兩家人跟我都相處融洽，生活得很快樂，有時我還會用閒錢買東西給家姐的小孩呢。」

Twitter @weekly_SPA 圖片

回南天潮濕晾衫難乾｜家中難裝乾衣機｜網民薦兩家電助快乾冇異味

家人懶理外人八卦：「我孩子私事與你無關」

那倉田正則對網民、輿論針對「小孩房大叔」的批評有甚麼看法？他說：「我覺得很奇怪，我們只是不結婚、不打長工、住在老家，又沒有傷害人也沒求家人添麻煩，家人都不覺得我有問題，說我可以一直留在這個家，外人有甚麼立場去批判？」有時鄰居及親戚都會向倉田媽媽八卦：『正則還在住老家嗎？沒有拍拖嗎？』他媽媽很看得開，只推說：「他的私事跟別人沒關係吧。』並無因此怪責倉田正則。

Twitter @weekly_SPA 圖片

Netflix禁夾plan兼加價｜網民數7宗罪黑暗榮耀拆兩季屈錢索性唔睇

網民：他父母不在後就要社會埋單

專訪在網上上架後引來熱議，網民認為倉田正則很傲慢，逃避自己找不到正職、沒能力自立，一直在自欺欺人，推說自己對結婚或長工沒興報。但亦有網民同意：「他家人都未有意見，外人那有甚麼立場去指責？只不過他的雙親老去之後，這類人就沒有能力照顧自己的生活，到時就由社會大眾埋單了，他與他的家人將來會承擔後果。

今時今日，已經很多人不再視打長工為必須要的，兼職工作能更自由控制時間，做自己想做的事，不知各位對「小孩房大叔」又有甚麼睇法？

Twitter @weekly_SPA 圖片

原文連結