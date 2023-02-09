手機充電安全｜ViuTV 藝人沈殷怡（Shirley）除了女神形象深入民心，同時是圈內數一數二的學霸級藝人、手執法律碩士學位，然而對科技事物似乎亦不甚在行。日前 Shirley 在其 Instagram 上載一張 iPhone 線材損壞的相片，就被網民轉載於網上嘲笑。



沈殷怡因身材火辣又經常大方分享，被網民捧為 ViuTV 女神（圖 ViuTV）

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沈殷怡 iPhone 線損壞、網民：劣質線日常

不久前 Shirley 在 IG 上以 Story 形式分享了一張相片，圖中有一條損壞了的 iPhone 充電以及加上「？？？」的標註，疑 Shirley 本人在正常使用充電線的情況下，充電線的金屬插頭離奇斷裂，遂將其損壞情況分享到網上。

疑 Shirley 本人在正常使用充電線的情況下，充電線的金屬插頭離奇斷裂（圖 Instagram）

而有留意 Shirley IG 動態的網民就隨即將照片轉載至連登討論區並引起一番議論，有眼尖網民發現 Shirley 所用的 iPhone 充電線並非 Apple 所推出，同時亦疑似非大廠出品、具 MFi 認證的線材，續指此類型充電線的質素參差，會無端損壞乃常見之事。

翻查資料，Shirley 手上的充電線品牌為出自中國大陸的 Mosidun 摩士頓出品，此廠以出售平價藍牙耳機產品為主，至於充電線則較為少見，估計亦已經停產，即使損壞或出現安全問題都求助無門。

從內地網購平台搜尋「Mosidun」、「摩士頓」等品牌名稱，回傳的亦只有耳機類產品，未見有充電線出售（網路截圖）

手機充電線材宜慎選保安全

由於 iPhone 及其他智能手機的大行其道，目前市場上有多達數萬款出至不同品牌的充電線可以選擇，不過其中有大量的用料不明或未能保證達到安全標準，是以 Apple 早年就推出了專為 iPhone 配件而設的 MFi（Made for iPhone）認證，以供用戶更容易分辨及購買適合且安全的配件，取得 MFi 認證的配件雖然較昂貴，但相對地質素及安全亦會更有保障。

至於其他雜牌線材，很多時用料都相當參差，耐用度較低之餘亦有可能構成各式的安全風險，今次 Shirley 的手機充電線只是插頭斷裂，其實已是不幸中之萬幸，稍一不慎更可能造成大型意外；日本消委會早年就曾進行研究，指出手機充電頭如有可導電異物時充電，竟會高溫達250 度👇👇

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