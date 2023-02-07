早前Netflix 曾在官網上明確表示，將落實執行禁止分享帳號（夾Plan）措施，消息一出不單引發熱議，不少用戶聲言一旦落實阻止夾Plan，必將罷睇行動！就算是想乖乖交付全額月費的誠實用家，也覺得相關認證手續麻煩擾民、索性轉用其他串流平台、放棄Netflix！



引發退訂潮｜Netflix疑縮沙改口風

未知Netflix是否擔心弄巧反拙令訂戶數量進一步減少，早前英國《The Guardian 衛報》及美國《福布斯》相繼出文表示收到Netflix官方消息「補鑊」，禁共享帳號消息實為誤會，該計劃並未落實於全球執行，外媒更言之鑿鑿指出將有3個地區率先執行「禁止夾Plan」行動，試圖安撫用家。

英國《The Guardian 衛報》網頁相關報導截圖

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仍未正式全球執行．僅3地區率先實施

Netflix官方blog原來已將禁共享帳號相關報導抽起，無法再進入相應頁面，《The Guardian 衛報》引述Netlflix官方解話：「早前美國官方Help Center出現了一篇解說文章，實為錯誤流出。該文章內講述的禁共享帳號措施，暫時只會在智利（Chile）、哥斯達黎加（Costa Rica）、秘魯（Peru）執行，如再有其他地區／國家推行，我們將有進一步更新。」

👇👇Netflix 禁分享帳號新措施👇👇

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偵測用戶IP｜認證手續麻煩擾民

因為 Netlflix 月費Plan可同時供數部流行裝置、電腦log in收看，有人就與朋友，甚至在網上徵約互不相識的網友夾錢share password 共享戶口。Netflix早前就解釋，將透過用戶的使用的 IP 地址﹑設備 ID﹑帳戶活動等信息，用來確定登錄到該帳戶的各個設備，是否連接到主要位置中，而且每星期、每月都有些認證手續需要次，令想乖乖付費的用家也感到麻煩困擾，索性罷看轉會到Disney+、Amazon，也不再看Netflix。

驗證方法麻煩，更要每31日做一次

當一個新裝置在不同位置登入時，Netflix 會向主要帳戶持有人的登記電郵地址，或手機號碼發送鏈結，打開後會收到一個4位數的驗證碼。新裝置輸入成功後，允許連續7日登錄並使用該帳號。另外，各個收看用裝置更需要至少每31日從主要位置連接一次W-Fi，並透過Netflix App或網站觀看一次內容，從而把裝置加入到「受信任」裝置清單中，單是文字解釋已覺得十分繁瑣，難怪會引用家卻步。

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未打擊夾Plan．先趕走真用家

新措施不會影響同時觀賞的裝置數目，本來只是想打擊一些互不相識、各自居住的「夾plan」用戶，令他們在使用時增加大量認證步驟，感到麻煩而打消「夾plan」的念頭乖乖俾錢。想不到連一般用戶都會覺得係煩，分分鐘令Netflix想增加收入的如意算盤打不響，反令用戶離開。

網民數Netflix7宗罪：淨係識加價

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Netflix 真的會禁止分享，即一般人所講的禁止夾Plan嗎？ Netflix 近期終於在官網上明確表示，早前預告過的禁止分享帳號的措施真有其事 Netflix以什麼方法阻止非同住用戶分享帳號？ Netflix透過用戶的使用的 IP 地址﹑設備 ID﹑帳戶活動等信息，用來確定登錄到該帳戶的各個設備，是否連接到主要位置中。 Netflix 如果驗證用戶IP? 當一個新裝置在不同位置登入時，Netflix 會向主要帳戶持有人的登記電郵地址，或手機號碼發送鏈結，打開後會收到一個4位數的驗證碼。新裝置輸入成功後，允許連續7日登錄並使用該帳號。 旅行/其他地點可以用？

當長時間不能連接主要位置的Wi-Fi，或有多個住所的話，系統有機會要求輸入4位數驗證碼證明會員身分，如是主要帳號所有人，就無須驗證。 如果我有幾部手機平板，不就無法同時使用收看Netflix？ 為確保可以持續使用Netflix，各個裝置需要至少每31日從主要位置連接一次W-Fi，並透過Netflix App或網站觀看一次內容，從而把裝置加入到「受信任」裝置清單中，一段時間內就無須驗證。

資料來源：Netflix說明中心﹑衛報