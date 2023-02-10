今日（2月10日）凌晨約3時，旺角廣東道一個唐樓單樓起火，冒出大量濃煙，消防到場後救出一名女住戶，送院搶救後證實不治。警方調查後，初步相信起火原因是外置充電器（尿袋）短路引致。



尿袋短路

廣東道低層唐樓單位，凌晨2時55分起冒出大量濃煙，消防到場後於凌晨3時50分救熄，期間救出一名30歲女住客，並送到廣華醫院搶救，延至凌晨4時25分不治。警方經過調查後指出，疑因尿袋短路引致起火，起火原因沒有可疑，但就再一次令人關注外置充電器使用安全問題。

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切忌使用來歷不明尿袋

中國市場監管總局曾抽查 9 個省市，當中 107 間企業的 108 款「尿袋」（又稱外置充電器／充電寶），當中有 27 款不合格（約 25%）。發現不合格的主要集中在轉換效率﹑常溫下的有效輸出容量﹑過度充電等測試上，因此部分尿袋都存在一定的起火，甚至爆炸風險。

雖然目前未知今次意外的肇事尿袋的狀態和品牌，但購買和使用尿袋時，仍建議使用具安全認證的產品，又若尿袋出現破損或膨脹問題，又或是觸摸時感到異樣的高溫，應即時停止使用。

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除了要注意過熱和散熱問題外，用家亦經常忽略尿袋其他安全使用問題。消委會曾經測試過當時市面上多達 30 款的流動充電器，並提供尿袋選購及使用的貼士。