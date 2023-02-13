YouTube Premium｜看 YouTube 已經是每日必做的事，不想打斷睇片的體驗，很多人都會訂閱 YouTube Premium 會員。由 YouTube Premium 推出至今，一直都有大量用家討論如何訂閱最抵，部分用家會使用 VPN 到阿根廷﹑土耳其﹑印度等地區，用低廉的月費訂閱。不過，近日有用家收到官方電郵通知，限制海外信用卡支付，令一眾「阿根廷人」無所適從。



連登有網民分享，近日收到 Email 通知，由於政策改變，如果想繼續使用阿根廷地區的 YouTube Premium 的話，就必要使用當地銀行發出的 VISA 信用卡，否則服務將可能被中斷。其他網民回應指，今次的政策可能是針對 VISA 信用卡用戶，因為同樣使用阿根廷地區的 YouTube Premium，而透過 Mastercard 支付的用家，目前仍未收到通知。

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轉地區可以去邊？

在阿根廷和印度相繼「失守」後，其實還有一個地方可以使用 VPN 轉過去訂閱，就是月費同樣低廉的土耳其，個人計劃和印度相約，家庭計劃即約 $25 一個月，不過比香港仍便宜超過 $70。有網民亦提醒，如果怕以上的政策會進一步於其他地區實施，可以一次過訂閱年約，最多可以訂閱兩年。

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阿根廷個人計劃：389披索（港幣$19.89）

／家庭計劃：699披索（港幣$35.75）



土耳其個人計劃：29.99里拉（港幣$12.66）

／家庭計劃：59.99里拉（港幣$25.01）



印度個人計劃：129盧比（港幣$12.24）

／家庭計劃：189里拉（港幣$17.94）



香港個人計劃：港幣$68

／家庭計劃：港幣$98



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資料來源：LIHKG