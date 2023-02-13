父母和小孩很多時對打機都存在分歧，雙方在遊玩時間上的拉鋸，一不為意就很容易產生爭執。廣西近日就有一名男孩，因沉迷手機遊戲，被父母沒收手機後，竟拿出菜刀威脅取回手機，情況令人擔憂。



根據微博上的影片，拍攝者指當時聽到因為父親不讓孩子玩手機，因此發生爭奪。一名小學生手持菜刀，不斷威嚇其父親，途中更有一次揮向其父親左手，幸好父親以衣服綁在身上防禦，影片未有拍攝到出現受傷，不過場面非常驚險。

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雖然打機可以有助腦部發展，不過玩物喪志，打機的時間管理也是需要的。民建聯就曾針對學生沉迷手機遊戲作出調查，其建議家長可以和子女溝通，了解喜歡玩手遊的原因，再嘗試定下時間表妥善管理生活和課金習慣，達到安全及健康地使用電子產品。

另外也可以在子女的手機中安裝監護功能應用程式，主要是設定子女遊玩手遊的時間和幫助過濾不良的應用程式，幫助在資訊泛濫的網路世界中，選取適合子女年齡的內容。

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除了以上方法外，中國內地一位媽媽的招數更是令人拍案叫絕。中國湖北武漢的一位 8 歲半、仍在就讀小學三年級的小男孩沉迷於《和平精英》，對學習表現得興趣缺缺，家長竟索性安排休學，並留在家中全職打機。別以為這是天堂，該家長為兒子訂立了一套「沉浸式」遊戲生活的規則，為每日的遊戲時間設 KPI，必須打足 16 小時，沒想到男孩在第三日已經對遊戲產生厭惡感，亦算是另類但有明顯效果的方法。

資料來源：UDN﹑民建聯