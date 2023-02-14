iOS 16.3.1｜跟隨 iPhone 14 系列一併發布的 iOS 16，雖然新功能不少，但整體仍然有不少問題要修正，而在今日（2月14日）凌晨，Apple 方面就無預警地將最新版本的 iOS 16.3.1 正式發布上線，當中提到有幾方面的 Bugs 得以修正，但一如既往，新的版本又帶來了另一波「災情」。



iOS 16.3.1 即日發布、修復保安漏洞

iOS 16.3.1 目前可以讓 iPhone 8 或其後的機種以 OTA 形式下載更新，而作為 x.x.1 版本的更新，iOS 16.3.1 並未有帶來任何嶄新功能，在更新項目清單當中就提到此版本會修復 iPhone 系統中一個已經公開的保安漏洞，此漏洞可能會讓惡意程序經過特別編寫既網頁內容在 iPhone 中執行。

今次 iOS 16.3.1 又會修復數個已知的 Bugs，例如在部份使用 iCloud 的 Apps 中未能正8確顯示 iCloud 設定、以及未能透過 Siri 打開「Find My」功能等等。

車禍偵測算法改進

另一方面，iOS 16.3.1 又會針對 iPhone 14 系列中新加入的車禍偵測（Crash Detection）功能進行優化，雖然 Apple 方面並未有提及算法會循哪一個方向改善，但明顯就是衝著早前在美國、日本等地因過山車及滑雪引起的誤報而來。

車禍偵測（Crash Detection）功能以 iPhone 14 內置的 G-Force 感應器配合算法，以分辨用戶是否遇到車禍，但推出以來卻傳出誤報連連（網上圖片）

據報導，iPhone 14 系列內置的算法對於用戶所承受的衝撞太過敏感，且未能分辨用戶在進行不同的劇烈活動時是否身處危險當中，令其車禍偵測功能的自動報警功能於用戶身處過山車或滑雪時頻頻觸發，單單在剛剛過去的滑雪季度已經在日本令救援部隊錯誤出動過百次。至於 iOS 16.3.1 能否改進此算法、從而減少誤報，就需要一定時間驗證。

掀 Google Photos 災情

雖然有幾方面的 Bugs 修復，但今次 iOS 16.3.1 的更新「一如既往」地仍然會引發其他的軟件問題。

在網上就有複數用戶表示自己在升級 iOS 16.3.1 之後，Google Photos App 卻出現閃退情形（圖 Google）

在網上就有複數用戶表示自己在升級 iOS 16.3.1 之後，原先可以正常操作的 Google Photos App 卻出現閃退情形，換言之在 Google 或 Apple 提供解決方法之前，用戶就需要在系統安全以及 Google Photos 的功能之間作抉擇。