ChatGPT的話題越演越烈，當大家都開始認識 ChatGPT「咩葫蘆賣咩藥」後，就開始嘗試 ChatGPT 到底可以做到什麼程度。近日清華大學一名醫科教授，就把清大的期末試試題讓 ChatGPT 回答，結果竟拿到 75% 的分數。成績相當不俗外，該教授同時亦發現另一個利用 ChatGPT 可達到的目的。



清華大學系統神經所所長羅中泉，把清大最新一期神經生物學考試的試卷，拿給 ChatGPT 回答，結果取得 75% 的分數，並在 23 名學生中排名 13。答對的大多是能在網路上直接找到答案的問題，而羅中泉檢視答卷時發現，當答案難以在網上直接查找， ChatGPT 就越容易答錯。

ChatGPT 主要的功能是利用互聯網的內容，回答出答案和關鍵字創作。羅中泉指出，其中一條問題強調只有一個正確選舉，但 ChatGPT 說全部正確，再三問多一次時，ChatGPT 改口說只有 A﹑C﹑D 是正確。因此分析出， ChatGPT 無法進行深層推理，只擅長在海量的資料中找出符合的內容。

正因 ChatGPT 有這個特性，羅中泉想到未來出題都會先用 ChatGPT 試做， ChatGPT 越答不出的題目，才是越適合人類學生，因為當中更要求答題者的深層推理能力，而不是單純的資料背誦。

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資料來源：UDN