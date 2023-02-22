Dyson是吸塵機界iPhone奢侈過譽？網民不同意：用過就知貴得有理
有台灣PTT討論區網民試用Dyson無線吸塵機後覺得表現平平，不明白為何那麼多人推薦，引來熱烈回應，支持反對者各執一詞，有讚有彈，反Dyson者更笑言：包裝到好潮，女人都想買來打卡，根本係吸塵器界iPhone。
專櫃試用後感3大不滿：LG單機吸塵拖地且不更猛？
原來樓主打算買無線吸塵機，於是去百貨公司專櫃試用了Dyson產品（並未有註明試用款式，只說是「熱銷無線版本」），現場試用覺得吸力一般，而且外觀也不是很吸引，更大問題是開動最大吸力大概8分鐘就沒電，於是才在PTT討論區跟網民研究：「為何大家如此熱烈推薦，實在不懂它到底那裡好，LG有款可乾吸+濕拖感覺更猛。」
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反Dyson發言：品牌效應作怪
網民反應不一，有人覺得Dyson之所以多人推薦，完全是公關宣傳成功，更以iPhone比喻，以高定價製造高級型像、因品牌效應而熱賣：「佢同Apple一樣已經包裝到有品牌fans、賣信仰價。」、「買部掛屋企都威」、「粒電好易壞」、「以前舊款仲衰，磨打嘈到聽力衰退。」、「又嘈又重，唔明家人點解買個刑具返黎、耳仔受罪。」
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支持Dyson發言：用過先知屋企有幾污髒
亦有用家表示Dyson吸塵機表現對得住高定價：「用咗Dyson v15後就相信一分錢一分貨呢個道理」、「用咗Dyson先知自己屋企有幾污髒」又有人大讚Dyson吸塵機有黑科技，物有所值：「雷射吸頭冇得輸」、「使用者體驗做得好，值呢個價」。不知各位對Dyson印象如何？不如留言講講感想。
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消委報告值得參考
講開Dyson表現究竟是好是壞，早前香港消費者委員會也公開過2023年新版無線吸塵機評測報告，Dyson的商品表現兩極，消委試用後認為有2款Dyson無線吸塵檮表現出色，分數名列前矛；相反亦有低價入門款取得低分數，表現不及平價小米，想睇詳細報告可以點擊以下連結收看更多……
消委會全20款2023年無線吸塵機評測報告
不過針對這次無線直立式吸塵機評測報告，Dyson香港代理發表了官方聲明 ：
Dyson 明白家庭環境和消費者的清潔習慣大有不同，因此我們設計了一系列的吸塵機和配件，以便消費者在不同環境中均可有效地清潔家居。 消委會的測試報告並未清楚指出消費者在清潔家居時應使用甚麼設置或工具。舉例而言，我們認為在地毯上測試 V8 Slim 和 Omni-glide 的軟絨毛滾筒吸頭並不能代表吸塵機真正的吸淨能力。 Dyson 工程師設計了多種配件來清潔不同的表面，例如軟絨毛滾筒吸頭能有效清除硬地板和縫隙中的細小灰塵和較大的碎屑。 研究顯示，超過 80% 的香港家居主要或全面使用硬地板1。對於有墊子或地毯的家庭，我們建議使用 Dyson 高扭矩吸頭或智能電動吸頭以獲得更佳表現，因為它們能將碳纖維和尼龍刷毛深入地毯以去除污垢。Dyson V15 Detect Absolute 和 Dyson V12 Detect Slim Absolute 均配備這兩款吸頭。 Dyson V8 Slim 和 Dyson Omni-glide 則配備柔軟滾筒吸頭，專為大多數香港家居的典型硬地板而設。