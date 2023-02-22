有台灣PTT討論區網民試用Dyson無線吸塵機後覺得表現平平，不明白為何那麼多人推薦，引來熱烈回應，支持反對者各執一詞，有讚有彈，反Dyson者更笑言：包裝到好潮，女人都想買來打卡，根本係吸塵器界iPhone。



專櫃試用後感3大不滿：LG單機吸塵拖地且不更猛？

原來樓主打算買無線吸塵機，於是去百貨公司專櫃試用了Dyson產品（並未有註明試用款式，只說是「熱銷無線版本」），現場試用覺得吸力一般，而且外觀也不是很吸引，更大問題是開動最大吸力大概8分鐘就沒電，於是才在PTT討論區跟網民研究：「為何大家如此熱烈推薦，實在不懂它到底那裡好，LG有款可乾吸+濕拖感覺更猛。」

台北微風南山Dyson專櫃圖片

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反Dyson發言：品牌效應作怪

網民反應不一，有人覺得Dyson之所以多人推薦，完全是公關宣傳成功，更以iPhone比喻，以高定價製造高級型像、因品牌效應而熱賣：「佢同Apple一樣已經包裝到有品牌fans、賣信仰價。」、「買部掛屋企都威」、「粒電好易壞」、「以前舊款仲衰，磨打嘈到聽力衰退。」、「又嘈又重，唔明家人點解買個刑具返黎、耳仔受罪。」

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支持Dyson發言：用過先知屋企有幾污髒

亦有用家表示Dyson吸塵機表現對得住高定價：「用咗Dyson v15後就相信一分錢一分貨呢個道理」、「用咗Dyson先知自己屋企有幾污髒」又有人大讚Dyson吸塵機有黑科技，物有所值：「雷射吸頭冇得輸」、「使用者體驗做得好，值呢個價」。不知各位對Dyson印象如何？不如留言講講感想。

又有人大讚Dyson吸塵機有黑科技，物有所值：「雷射吸頭冇得輸」

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消委報告值得參考

講開Dyson表現究竟是好是壞，早前香港消費者委員會也公開過2023年新版無線吸塵機評測報告，Dyson的商品表現兩極，消委試用後認為有2款Dyson無線吸塵檮表現出色，分數名列前矛；相反亦有低價入門款取得低分數，表現不及平價小米，想睇詳細報告可以點擊以下連結收看更多……

消委會全20款2023年無線吸塵機評測報告

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不過針對這次無線直立式吸塵機評測報告，Dyson香港代理發表了官方聲明 ：