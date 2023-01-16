消委會無線吸塵機20款評測｜年廿八洗邋遢！大掃除想吸塵清潔，最實用工具自然是「無線直立式吸塵機」，它慳位易收藏，地氈、檯凳、梳化、床下底都吸到用法靈活！消委最新測試了20款無線直立式吸塵機，當中2款樣本吸淨能力欠佳，而樣本間的電池續航力及吸力維持表現，差異竟大至10倍！



樣本共20款｜測試5個項目

消委會測試了市面20款「無線直立式吸塵機」，所有樣本均內置鋰離子（Li-Ion）電池可不插電開動（留意均不能一邊充電一邊吸塵），售價由$938至$9,280不等相差近10倍。評測項目共5個，包括：1）電池續航力及吸力維持表現、2）吸淨能力、3）省電程度、4）寧靜程度、5）使用方便程度；當中「LG」、「特福Tefal」、「飛利浦Philips」及「小米」樣本設有拖地功能，吸塵時能清水抹地，但該功能不在今次評測範圍。

消委會全20款2023年無線吸塵機評測報告

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吸淨能力各有優劣之處

今次測試實在做得相當仔細，除分析各樣本吸頭效率，更分別列出各樣子在吸地板、地氈、手提使用時的吸淨能力，整體平均分數表現參差：「Miele」Triflex HX2、「Dyson」及「LG」獲最高4.5分，「小米」米家Lite吸淨地板及地氈表現遜色，僅得1分。

「Miele」Triflex HX2、「Dyson」及「LG」於吸淨能力獲最高4.5分

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續航力及吸力維持表現

這個項目將無線充電後可連續使用分鐘數，以及吸力維持表現一併做測試，當中有些樣本明明可用10分鐘以上，但總評分卻只得1分，原因就是樣子雖然可維持運轉，但吸力明顯下跌，當中Dreame特福Tefal X-Pert 3.60表現則較遜色，只得1分。

兩款樣本的電池續航力及吸力維持表現只得1分

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