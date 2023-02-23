淘寶轉插｜購買海外電器經常會遇到一個問題，就是插頭制式不符合香港標準，而要用轉插輔助使用。Facebook 群組上就有網民分享，在淘寶入手的兩腳扁插轉三腳插，雖然帶有 13A 保險絲，但結果一樣被其他網民批評危險。



網民推介的轉插與一般使用的不同，並非提供適合各制式使用的插頭，而是打開轉插後，把兩腳扁插由一下放到金屬接觸位，目的是更節省空間，有如本身就是三腳插般。

使用不知名轉插存風險

當兩腳扁插轉三腳插時，由於沒有地線（水線），當發生漏電時，絕大部份的電流不能經水線流走，因此存在觸電和短路等意外的風險。而使用不知名的轉插的話，如金屬接觸位和外層不導電塑膠的質量差，造成的電阻比較大，更有機會導致過熱問題，引起短路，甚至著火。

👉Dyson是吸塵機界iPhone奢侈過譽？網民不同意：用過就知貴得有理

兩腳插轉三腳插比較安全？

日本﹑台灣﹑美國等使用兩腳插，可能有部分人會有疑問，他們的制式沒有水線，那豈不是很危險？其實，這些兩腳插本身可能採用了雙重絕緣設計，包括不導電塑膠外殼，或用兩層絕緣物料包住部份的導電位置等方法卸去電流，因此或沒有使用地線也有一定安全性。

用戶如自行把兩腳插改裝為三腳插，一來新插頭未必有雙重絕緣設計，二來地線也仍沒有駁上，那就有機會出現漏電和電流過大的問題。這類在浴室使用的小型電器，很多時都只有約 2.5A 的電流（和 iPhone 插頭的電流相約），如果太大的話就會加大使用風險，更不用說沒有地線和雙重絕緣保護，因此也不建議擅自改裝插頭。

👉消委會14款抽濕機評測2023｜一款實際抽濕量跌4成 耗電量相差5成

香港符合安全規格的插頭

根據機電處的標準，在大部分的情況下，香港所使用的插頭多是三腳插。不過，並非只有常見的三腳方插，三腳圓插也是符合規格。同時，機電處也明確表示，不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭（英國和歐洲規格），如電鬚刨和電動牙刷等使用的插頭。

資料來源：Facebook @淘寶開心Share