Netflix 減價搶客救亡｜Netflix 早前宣布禁止用阻分享帳號後，成為全球用家關心的話題，甚至引起退訂的討論。近日，Netflix 突然 180° 反轉，有意在多個國家或地區，大幅降低訂閱月費，部分地區更傳出會減價高達 50％。



30多個國家／地區減價

根據《華爾街日報》報導，Netflix 宣布將降低 30 多個國家／地區的訂閱價格，Netflix 發言人 Kumiko Hidaka 亦證實將調整部分地區的收費。雖然官員沒有明確指出減價的地區，但外媒就曝光減價將會在也門、約旦、利比亞﹑馬來西亞、印度尼西亞、泰國和菲律賓等 30 多個國家／地區進行，網上流傳的新收費表中，肯亞更將會減高達 57％。

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香港有冇份？

Netflix 今次減價的地區，大多是針對新興市場，希望可以藉低訂閱費搶佔市場佔有率，因此美國﹑英國﹑法國﹑香港等地的收費應將保持不變。

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資料來源：9to5mac