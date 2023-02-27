中國內地出Sim卡攻略，中移動、聯通、電訊格價33蚊5G 103GB最抵玩｜近來中國內地開關，往返國內更加方便。同時，不少人正式出一張內地SIM卡，取得內地電話號碼來開銀行、開內地電子錢包或叫車等。最抵玩當然是出一張當地SIM卡，幾十蚊大量5G流量任上網。不過返內地開sim卡有什麼需要留意？哪一台電訊商最抵用？記者最近就回深圳實地格價出卡，立刻為大家詳解。



想在大陸國內用電子錢包如微信支付、支付寶等，雖然都可以利用香港區錢包，但可使用的地方有限，還是開個「中國區錢包」更實際。不過要開中國區錢包，都需要國內銀行戶口才可申請；申請國內錢行戶口，則需要一個國內電話號碼才可。因此出一張內地sim卡，取得電話號碼申請不同服務、或用來流動上網之用，亦非常重要。

東門中國移動門市時常都非常多人（林勇 攝）

👉 台灣上網懶人包｜漫遊＄0優惠延至 3 月！5 大電訊商旅行SIM格價

想在國內出sim卡，需要記得帶以下東西：

－回鄉證、數百元人民幣



而國內可選擇的電訊商主要為「中國移動」、「中國聯通」及「中國電信」，究竟這三台的sim卡月費計畫有什麼分別？記者就走訪了羅湖及東門等多家實體店，為大家格一格價，以及分析哪一個電訊商最抵用。

👇👇三台月費計劃一覽👇👇

+ 1

中國移動

最便宜的計畫為99元（人民幣）就有全國20GB 5G流量，以及200分鐘通話時間（接收電話則免費）。

中國聯通

最便宜的計畫為33元（人民幣）就有103GB 5G流量，以及100分鐘通話時間（接收電話則免費）。

中國電信

最便宜的計畫為99元（人民幣）就有20GB 4G流量，以及300分鐘通話時間（接收電話則免費）或129元（人民幣）30GB 5G流量，以及500分鐘通話時間。

👉 電話卡實名制2.24全面實施 6大Q&A登記流程懶人包 郵局都可幫忙

中國聯通月費計畫相當抵玩（林勇 攝）

上台十分簡單，只需要親身前往該電訊商門市，便可以立刻申請不同的月費計畫，即時出卡。而這些月費計畫雖然不需要簽約，可隨時斷約，但第一次出卡時都需要入錢儲值，就如記者於中國聯通出卡，就要先儲值300元，每個月自動扣$32月費。然後定時定候，記得利用微信支付或Alipay內置的，可以直接為SIM卡充值。

不需要上網可選擇更便宜的「保號計畫」



以月費以言，中國聯通的上網月費最抵玩，只需要33元，便可以擁有103GB 5G流量，相當抵玩。不過，如果只是需要「電話號碼」用作申請不同服務，大可以開了新SIM號碼後，過了指定時間後便可以轉「保號計畫」，只需要幾蚊便可以保留電話號碼用作收SMS之用。記者就者就以中聯通為例，只需要新號碼連續使用了六個月之後，便可以轉為「保號計畫」，每個月8元人民幣便可，再慳一截。

在中國聯通出SIM卡，只需要帶回鄉證及準備300元人民幣儲值便可。（林勇 攝）

＊以上資訊為2023年2月25日深圳東門門市格價，或許不同門市或日子時間的格價有所出入，因此建議大家用作參考