ChatGPT 的出現，成為科技發展的一個奇異點，極大量的用戶都爭相去試用 ChatGPT，想了解 AI 到底有多大的本事。而 OpenAI 以外的公司，也相繼推出類 ChatGPT 的工具。近日，就有台灣網民誤裝山寨版 ChatGPT App，更被盜取信用卡資料，最後只能 cut 卡處理。



台灣網民在 PTT 開 Post 警世：「小心假的 ChatGPT 軟體」，指自己在手機下載款名為「ChatGPT」的App，使用時要求輸入信用卡資料，起初以為需要綁定信用卡才能使用，結果發現被扣 1200 台幣（約$300）。

當發現信用卡扣數後，聯絡信用卡公司得知，山寨版的 ChatGPT 是繞過 Google Play 消費，因此難以申請退款。同時銀行聯絡指出，收費可能會每月續扣，因此建議只好換卡處理。

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「Facebook@ChatGPT生活運用」群組中，亦有網民下載山寨 ChatGPT，並分享使用爆笑體驗。網民在山寨App中，向 AI 問：「你今天看了幾本書」，以及要求編寫故事時，AI 完全沒法正常回答，甚至只回覆：「？」，被網民嘲笑 AI 如患上認知障礙。

現時 ChatGPT 並沒有推出手機 App，而網民下載到的山寨版，當然亦沒有 ChatGPT 的功能，只要打著AI 名義來盜取信用卡資料，或賺取下載收費和訂閱費用。如想玩真正的 ChatGPT，不妨參考以下內容。

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資料來源：FACEBOOK、PTT