Marshall Middleton 開箱評測｜Marshall 馬歇爾的藍牙喇叭樣靚低音勁，香港很多fans，袋到出街的喇叭仔Emberton更是好賣到出現淘寶老翻貨！最近Marshall 就開發了一個全新的中型size型號Marshall Middleton，馬上來開箱試玩。



Emberton 親大佬｜尺寸大1.5倍

Marshall Middleton 機身9吋長，整體尺寸是 Emberton的1.5倍，防水級別更提升至IP67（Emberton為IPX7），連USB-Type C充電口都有防水、防塵能力，重量為1.8kg，內置電量有20小時以上，而且快充20分鐘已經可以聽2小時，更可以反向為手機充電；裝上模擬Marshall結他擴音箱的防撞膠料機身，又附送手帶，帶出戶外使用很方便。

Marshall Middleton內置電量有20小時以上，裝上附送的手帶後帶出戶外用也很方便。（鍾世傑 攝）

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（左）Marshall Middleton／（右）Marshall Emberton（鍾世傑 攝）

Marshall Middleton：4.29 x 9.06 x 3.74"／109 x 230 x 95 mm／1.8 kg



Marshall Emberton：2.68 x 6.3 x 2.99"／160 x 68 x 76 mm／0.7 kg



Marshall Middleton 藍牙喇叭評測

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試聲｜內置單元多Emberton一倍｜立體感富層次

內置單元大增至4個，有2個3吋低音喇叭、2個3.5吋高中音喇叭，音色比「細佬」Emberton 出色得多，高中低音間層次分明，記者作為Emberton用家，一聽到Middleton播歌都眼前一亮。機身兩邊還有各一組無源輻射器，用途是反射聲音，做到 True Stereophonic 全方位 360° 環繞立體聲效，平時人聲跟配音會有點混在一起，現在都分得清清楚楚，而且喜歡Middleton的低音更清爽幼細，聽歌之餘也適合睇戲。

機身兩邊還有各一組無源輻射器，用途是反射聲音（鍾世傑 攝）

最多10機同步連線！

特別想一提Marshall Middleton使用藍牙5.2制式，連接手機之餘，有STARK Mode 可以pair多一部Middleton，同步播放、音色更勁更開揚，開party時勁方便。操作也很簡單，只需按2個掣就OK，而是也可以跟上個月推出的第2代Emberton II連線，最多可以10部喇叭連成一線，變身喇叭「嘆息之牆」！想知玩法可以點擊以下連結：Marshall Emberton II 評測3大新功能｜附消委會20款藍牙喇叭報告

最多可以10部喇叭連成一線

記者試將Marshall Middleton與Marshall Emberton II 連線。（鍾世傑 攝）

使用方法也簡單：先同時將2部喇叭開機，1號機連上手機、連按3下藍牙鍵，之後2號機再連按2次藍牙鍵，就能完成連線。（留意：無法跟上代Marshall Emberton一代連線）

連線方法簡單（鍾世傑 攝）

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買行貨再網上登記送多6個月保養

Marshall Middleton 3月1日發售，而代理Street Value還會為經由授權經銷商購買的新機加送額外半年保養，詳情請自己上代理facebook睇睇。

Marshall Middleton 藍牙喇叭 SPEC：



藍牙：5.2



喇叭單元：4動圈：1對3“ 15W低音、2對3/5" 10W高中音、2個被動反射器



頻率範圍：50 Hz-20,000 Hz



電量：20+小時／快充20分鐘可用2小時



尺寸：4.29 x 9.06 x 3.74"／109 x 230 x 95 mm／1.8 kg



售價：$2,799 (Street Value / 25772599)



銷售點: Lane Crawford, HBX.com, LOG-ON, TechLife by Fortress, 友和



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同場睇：消委會20款Bluetooth喇叭報告

消委會測試市面上20款藍牙喇叭（無線、WiFi揚聲器），全20款機，包括6款插電式型號（無充置電池）及14款內置充電池可攜型號，售價約由$400至$6,800，以價錢、插／不插電分為4個組別，方便消費者參考。包括Sony、Marshall、B&W、Bose、JBL等共7個牌子WiFi Bluetooth Wireless Speaker，當中有款2千幾款式，水準媲美5K以上貴機。

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