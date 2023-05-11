Fender RIFF 藍牙喇叭試玩評測｜Fender Audio 是美國知名的結他品牌，數年前開始涉足個人音響產品，除了耳機最受歡迎就是外型有如結他AMP的藍牙喇叭。而最新作Fender RIFF 更定位為多用途喇叭，可作結他AMP使用，再加上手機，隨時隨地開始Jam歌。HK01請到日系地下偶像：桃瀬あや (Aya／來自乙女新夢同公司組合オタクでも、アイドルやっていいですか。team hk）試玩及分享用後感。



Fender RIFF 仿結他面板、外觀走民族風

Fender RIFF 機身有仿結他面板的木面輕觸式panel，以及一條Fender結他膊帶風格的喇嘛手挽帶，風格出奇地不太Rock，反而帶點民族風及Country music懷古味。

Fender RIFF 帶點民族風及Country music懷古味。（鄭子峰 攝）

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60W 輸出 6 單元｜機仔細小巨肺

今次試玩嘉賓Aya 身形小巧，卻是個小巨肺，舞台上一開聲就令人眼前一亮，而Fender RIFF亦無處有偶以輕且細卻大聲為賣點，小音箱內置了 60W 輸出 6 單元，包括：全頻單元x2、高音單元x2、被動式低音單元x2，內置電夠玩 30 小時，以及藍牙 5.2 連接，同時有 6.3mm 插頭輸入，可駁結他當AMP用，配手機無線播背景樂，四處去Busking夠方便。另有Party Mode將最多100隻RIFF同步播，試玩時安排了3隻RIFF連結結Aya試玩、聲同音量比想像中好。

今次試玩嘉賓Aya 跟Fedner RIFF一樣，身形小巧卻是個小巨肺（鄭子峰 攝）

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手機App內建結他／配樂混音

Fedner RIFF的玩法是一邊面用藍牙無線駁手機播出背景音樂，並以有線連接結他，在喇叭內擴音，再二合一播放出來。而當中的揀歌、混音都可以靠 Fedner RIFF原廠app做到，app內面有Guitar Mix功能，調校結他及背景聲音量比例，Aya覺得這功能最實用。

Fedner RIFF手機App內建結他／配樂混音（鄭子峰 攝）

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「拆聲」要加Guitar effects 效果器

Fedner RIFF 播任何風格的歌曲都可以，而Aya自己最喜歡的是日本偶像歌、初音V家歌，結他彈Rock系曲風，當日以她彈了已解散香港地下偶像「イリアード-iliad」歌曲《ペロポネソス戦争》，還有日本女團Wasuta Rock感極強作品《PLATONIC GIRL》，最近一次Aya在個人生日演唱活動中，正是在台上自彈自唱這首日本歌；在Fender Riff發布會當日即席試玩，都引來不少嘉實圍住拍片，大讚她厲害。（試玩影片將在近日上載）。

Aya彈了日本女團Wasuta Rock感極強作品《PLATONIC GIRL》（鄭子峰 攝）

由於需要將結他聲mix成一種叫「拆聲」音效（相對的音色叫清聲），才能對上歌曲口味，所以中間加現配了effect效果器混音，雖然RIFF單獨做不到呢點，但Aya唔認為係缺點：「佢定位係畀人拎去野餐聚會，取向唔同。」

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Aya 玩後感：想帶佢去戶外Busking

我公司Band房設備足夠，會揀返去練結他，但覺得RIFF幾啱初學者用，好簡單就可駁AMP加配樂練習：「見到佢我其實諗起同夾band朋友講咗幾年想出街Busking，但太忙冇做，如果有Fender RIFF，可能會提起勁去實行計劃。」

今次記者請Aya來，絕非隨便找個女孩子拎結他扮彈做個樣子，Aya自小學3、4年班起就開始在社區中心、琴行學結他，但始終都覺得太正式（好像唱聖詩那種民歌木結他伴奏），不是她最喜歡的風格，去到中三就開始夾band彈自己喜歡的作品。再後來她在兼顧學業之餘，投身香港日系地下偶像圈，先後屬於兩隊日系Idol Group，與知名女團「乙女新夢」同屬獨樂這家公司，團隊內有大量結他高手前輩，會指點Aya結他技巧。

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