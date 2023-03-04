日本二手市場影響力甚大，大型古本店Bookmate每月推出的書刊、影碟、遊戲碟銷量排名榜都是網民購物指標，當中也包括AV影碟，2023年2月份的「只今大熱賣女優推薦排名榜」已經公開！當中不少女優排名提升了，第16位、13位有兩位女優新上榜，一位走清純路線，一位則擁有魔鬼身材，即刻為你介紹！



16位必識新名字｜33歲陽光童顏入田真綾

片商FALENO Star 23年1月力捧的新人「入田真綾」，今年已經33歲但樣子絕對「呃到人」，短髮大眼睛陽光一樣的清爽笑容，更重要是「瘦底」幼腰，卻擁有H-Cup上圍。不過記者就留意到她twitter的相片，臉蛋瘦得有點跨張，「大P」加濃妝不及影片中漂亮，有可能是事務所正要求她修身。

入田真綾Twitter （＠maaya_irita 圖片）

👉AV女優2023百大排名｜三上重奪5位／15位明日見未來是YouTube網紅

+ 5

👉無罩散步YouTuber 車廂脫內褲絲襪拍片疑走光一秒｜網民狂定鏡睇

13位必識新名字｜胸懷點大痣神木麗

AV女優神木麗今年24歲，169cm身高配以可愛臉豬及G Cup魔鬼身材，南半球有一點大痣，成為個人標記。阿麗2022年4月參與片商SOD的「魔鏡號25周年」選秀會出道，以前是位美容業界的OL，偶像是三上悠亞，在2023年1月終於在FANZA月間排名壓過兩大女神河北彩花、相澤南，其IG追蹤數已經高達12萬！是23年AV女優必識名字。

👉抖音妹吃土少女9秒不雅片瘋傳｜忠粉崩潰要求澄清！本尊終於回應

+ 1

👉30位AV女優Cosplay兔女郎｜三上悠亜兔尾Q／小野六花勁Pure

😍AV女優影碟銷量榜2023年2月｜全100位排名榜😍

+ 25

👉AV女優永井瑪利亞轉戰Cosplay漫改動作片｜善用豐滿身形粉絲激讚

👉AV女優 Top 100 三上悠亞完全失蹤｜片商DMM公布2022年末最終排名

Bookmate排名來源：https://bookmate-net.com/