免VPN免費玩ChatGPT手機版｜Poe App更新加入真・ChatGPT
ChatGPT 手機App更新｜OpenAI 旗下的人工智能語言模型 ChatGPT 近日成為網絡熱話，香港地區目前仍要一點手續才能申請戶口，但如果只是想要試試類似的功能，早前就有開發者推出了內建人工智能的對答手機 App《Poe》，而在剛不久前推出的更新當中，更加入了真正的 ChatGPT 智能供用戶使用！
雖然《Poe》的確是提供了一個免費又便捷的方法供手機用戶試用 ChatGPT，但如果真要感受 ChatGPT 的全部威力，建議還是註冊一個香港戶口，詳細可按此跳轉。
真 ChatGPT 引入 Poe、成第 4 個機械人選擇
國外問答網站 Quora 上年尾推出了名為「Poe」的 App，其全名即為「Platform for Open Exploration（開放探索平台）」，而此 App 就集合了幾個人工智能問答工具，其中 Sage 與 Dragonfly 背後用的人工智能都是 OpenAI，但前台的語言模型其實並非 ChatGPT，故最多也只能當成簡化版／入門版的 ChatGPT 使用。
不過在 3 月 2 日更新的最新版本中，Poe 就正式加入了 ChatGPT 智能作為 App 中的第 4 個選擇，不過據說它所用的並非 OpenAI 最新公開的 GPT-3.5 API，而是幾年前的 GPT-2 版本，故仍然未能與正式版本的 ChatGPT 相比擬。
真 ChatGPT 更強勁？與 Sage 正面比較
雖然 Poe 中的 ChatGPT 機械人未能與最新銳版本的 ChatGPT 相比，但作為人工智能的入門體驗仍然非常足夠，而我們亦將之與在舊版本 Poe 中被認為是最接近 ChatGPT 的 Sage 機械人進行對決。
首先在生成內容的速度上，Poe 內的 ChatGPT 與 Sage 分別不大，然而單從中文的輸出內容而言，ChatGPT 可以更快地總結出用戶需要的重點、或是建議套用更新的技術，從而減少輸出的字數，間接讓用戶節省了等待輸出的時間。
另一方面，在幾次的試用之後，就會發現 Poe 的 ChatGPT 對現實邏輯的掌握力對比 Sage 有明顯的進步，例如我們要求它們創作一個關於「青蛙學飛」的兒童故事，Sage 會硬生生地將故事寫成一個「青蛙透過努力飛起來」的故事，然而在 ChatGPT 的輸出當中，它就明確訂立了「青蛙本不會飛」的框架進行創作，使之更貼近事實。
雖然《Poe》的確是提供了一個免費又便捷的方法供手機用戶試用 ChatGPT，但如果真要感受 ChatGPT 的全部威力，建議還是註冊一個香港戶口，詳細可按此跳轉。
如何註冊ChatGPT?
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ChatGPT Plus 與 普通ChatGPT 有什麼分別?
就實測過升級前後的 ChatGPT 應答速度，發現升級後的 ChatGPT 在回應速度上...詳情請看。
ChatGPT 的主要功能是甚麼？
ChatGPT 可以進行對話、回答問題、生成文章、翻譯和摘要等多種自然語言處理任務，並且可以根據上下文和用戶輸入自動調整其回答的內容。
ChatGPT 有使用地區限制嗎？
目前 OpenAI 旗下所有人工智能服務，包括 ChatGPT 皆未開放在以下國家地區正式使用：中國、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉、白羅斯