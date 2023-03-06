林襄（25歲）是台灣職棒樂天啦啦隊新一代女神級成員，擁有童顏臉蛋跟E Cup魔鬼身材，在綜藝節目中表現自然投入很敢玩，一時之間中港台媒體都視她為新一代流量密碼女神。最近林襄更紅到日本，有日本人將她的短片翻譯成日版YouTube，竟大收百萬view！



已成台灣新一代流量密碼女神

台灣職業棒球賽最知名的就是一班衣著火辣的啦啦隊，在場面跳舞為球賽炒熱氣氛，自身已經有一班忠心粉絲。她的IG有153萬follower！（＠95_mizuki）除了在球場上的制服造型照，還有其他生活照。比如近日林襄就去了日本工作，在苗場滑雪場於冰天雪地中只穿比堅尼上衣打卡吸like。

（＠95_mizuki）

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林襄最多人討論的節目是真人秀綜藝《全明星運動會4》，但識玩的人一定是去林襄主持的YouTube節目《威廉沈歡樂送》，林襄每星期都跟主持人四處玩，做Spa、做體操、比堅尼三點式浸溫泉、又或是到女僕cafe穿性趣女僕裝拖魔法，最新一集被帶去整骨，扒在床上被猛男師傅啪得哇哇叫，全身骨頭「啪啪聲」。

最新一集《威廉沈歡樂送》中，林襄被帶去整骨。（節目截圖）

最新一集《威廉沈歡樂送》中，林襄被帶去整骨。（節目截圖）

最新一集《威廉沈歡樂送》中，林襄被帶去整骨。（節目截圖）

最後更要解下運動Bra吸杯仔。（節目截圖）

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日文YouTube頻道｜偷片1個月賺百萬view

日本人最喜歡棒球，所以跟棒球有關的美女，都難逃日本媒體法眼，所以リン・シャン的名字，近半年都開始在日本熱起來，甚至早前2月尾間，有日文YouTube頻道轉載林襄的網上綜藝節目，簡單幾條短片加點日文解說字幕，7氣片、12日內吸了共百萬view！

台灣啦啦隊

做Spa／體操／比堅尼／浸溫泉／女僕裝｜其他精彩集數

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身在日本打友誼波！

為何林襄在日本大熱？因為「2023世界棒球經典賽」將於3月8日舉行，這活動是一年一度由美、日、台3大棒球職聯合辦；林襄早前跟一班啦啦隊隊員一起為《全明星運動會4》節目，前往日本石垣島拍外景玩遊戲，日本媒體終於發現了這位流量密碼女神，林襄已成功在日本「圈粉」。

（＠95_mizuki）

7位啦啦隊員出發到石垣島（＠95_mizuki）

去年7月林襄（Mizuki）已代表台灣去美國大職棒聯絡Mets主場參加啦啦隊活動。

去年7月林襄（Mizuki）已代表台灣去美國大職棒聯絡Mets主場參加啦啦隊活動。

（關於這些轉載影片，記者發現它們其實是來自《威廉沈歡樂送》，日本版只是節錄了節目中最精髓的幾分鐘，大家既然懂中文，還是看原版吧。



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