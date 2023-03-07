在公共交通工具上，最討厭就是遇到大聲聽歌、睇片、玩手遊的人，車廂內發出巨大聲浪不單滋擾到其他乘客，司機一單分心更恐會引發交通意外。近日有網民在facebook發文，埋怨早前在九巴乘車時，車長忽然停車，上前怪責他的Nintendo Switch遊戲機聲量過大，事主事後上九巴網頁留言投訴，強調自己座在巴士後排，絕不相信會嘈到司機，也「沒有嘈到人」，反責車長「倒後鏡見到人在玩遊戲機就發作」。



圍爐失敗反被圍插：戴耳機是常識吧！

事主先在自己私人facebook以「地球po」公開形式發文，主題是「呢個人有問題」，而原po內就有2張相片，包括事發時車長埋站期間拍下的巴士站街景，以及事主向 「KMB九巴專頁」DM留言投訴的內文，打算公審九巴車長。在原帖中，樓主的朋友已出聲建議del post：「我唔想你被人唱 明明你理虧在前。仲想公審個司機。」但事主堅持是車長停車不對，當時車廂內無人向他投訴，反而叫車長開車。

（設計對白）（維基百科圖片／非涉事九巴）

👉林襄女僕浸浴日文YouTube片呃百萬view｜IG 150萬追蹤 成流量密碼

出公海圍爐失敗

之後幾小時內，樓主都反駁所有奉獻他反省的fb朋友，最終另有一個戶口（不知是其他人還是事主分身戶口），將原po分享到fb group「沙田/馬鞍山之友」，終於公審不成反被圍插，網民表示：「咁大個仔生舊叉燒好過生你」、「同你講都嘥氣」、「想叫司機捉你落車打你一鑊」（唔建議、會犯法）。

👉高達模型店遇八角魔人進化版：要求聞所未聞｜玩具交收6大奇異事

Group友齊撐九巴車長

Group友一致認為事主好自私，自己覺得唔有嘈到人就算。其他乘客只求盡快到目的地而啞忍，不代表樓主打機的聲浪沒有滋擾別人。車長在沒有乘客投訴下也肯挺身而出，實為盡責之舉；更有人列出《道路交通（公共服務車輛）規例》，指乘客不可在車廂內使用任何器具包括收音機、錄音機發出聲浪滋擾別人，車長更有權將涉事者交乎警方處理，一經定罪可判罰款3,000元及監禁6個月。

（李澤彤攝／非涉事九巴車長）

有時打機睇戲太投入，聲浪真的會影響別人，甚至戴上耳機，音量太大都有機會出現漏音，仍然會滋擾到鄰近的乘客。你覺得沒有影響別人，但別人就真的被你影響到。在公眾地方好應該約束自己，避免影響他人。



👉AV女優排名2月Top100：童顏入田真綾、胸懷大痣神木麗 必識兩新人

題外話：Switch早已支援三廠藍牙耳機

有時帶了Switch出街，但苦無3.5mm有線耳機，只能無聲打機。但其實Switch界面早就可以支援藍牙耳機。做個文明玩家，打機戴藍牙。

👉無罩散步YouTuber 車廂脫內褲絲襪拍片疑走光一秒｜網民狂定鏡睇