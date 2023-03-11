AV女優界其中一個頒獎禮 Adult Awards アダルト放送大賞，是由收費衛星電視平台 スカパー SKY PerfecTV 的成人頻道主辦，當中有個新EX Girls Audition 活動，選出每年的頻道大使！



7位入圍AV女優

活動今年請到大家的波多野結衣老師，還有「日本版Wyman」：搞笑光頭佬小黑（安田大サーカス・クロちゃん）擔任初回面試時的考官，負責挑選7位入圍AV女優，後者更曾經開設地下idol女子組，非常有名。投票已經完成，3月尾會公開賽果。今次入圍的7位女優，最出名可能是cosplay過暗黑版《SPY X FAMILY》安妮亞的有村希美。

EX Girls Audition 活動圖片

不是我屈Wyman，連Google都認為他跟小黑撞相…但將波多野結衣認錯是欣宜是什麼一點事。

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7位參加AV女優介紹



01｜有村希美｜1997 年 2 月 14 日（26歲）

人氣AV女優有村希美（有村のぞみ）卻化身成人版安妮亞，不僅戴上粉紅色假髮Cosplay得似模似樣，更以露肉打扮賣弄性感，又拍片在其YouTube頻道亮相，雖然一班AV迷就大讚可愛，可是卻惹來廣大動漫粉絲不滿，批評有村希美污染了天真無邪的安妮亞。

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02｜橘瑪麗｜1993年 7 月 7 日（30歲）

日本AV女優橘瑪麗（橘メアリー）曾以DJ Mary身份在2月18日在中環夜場打碟，她在2014年出道，2018年起學習打碟並成為夜店DJ。原來她已經是第二次受邀到香港打碟，工作又又到了維港和海山樓打卡留念。橘瑪麗更接受了hk01訪問表示：「我很喜歡香港，香港景色很美麗，香港男生也很帥。」

橘瑪麗曾接受hk01訪問，圖片由受訪者提供。

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03｜月島櫻｜1993 年 10 月 3 日（29歲）

身材相當豐滿的月島櫻（月島さくら），曾多次參演三級超級戰隊片商「GIGA特攝」，專演巨乳女奸角。另外，她近年積極四出反對「AV新法」，甚至與日本國會議員合作。

月島さくら twitter @sakuratsukisima 圖片

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04｜永井瑪利亞｜ 1996 年 12 月 18 日（26歲）

永井瑪利亞（永井マリア）上圍跟臀部長得豐滿又肉感，近日她表示想向成人動畫、H-Game、動漫二創AV片方向進發，專攻這類肉感的角色。

永井マリア扮演《NATUTO》火影綱手（ @NAGAIMARIAA 圖片）

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05｜夏目響｜1998年 11 月 22 日（24歲）

2021年SOD力谷的超級新人，F Cup身材加上短髮爽朗形像，人氣不俗。但就慘被流出「無碼片」，嚴重影響發展計畫。後來夏目響更在22年body check時檢出癌细胞，半年來一直抱著不安心情工作，如今的夏目響狀況已不及出道時一半，加上精神不好IG相片都P得很像蛇精女。

（夏目響 twitter ＠nazo_sod 圖片）

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06｜岬梓｜1998 年 8 月 7 日（24歲）

岬梓（岬あずさ）自稱在下海拍AV前已經跟300個男人做過，在清談網上節目中可以面不改容的大熟性史，是個很放得開的女性。

岬あずさ Twitter ＠misaki_azusa 圖片

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07｜宮澤千春｜1996 年 5 月 12 日（26歲）

宮沢ちはる入行6年，可愛顏值高，演出的角色從女學生到已婚婦女都有，後來偶然之下常常接拍VR專用影片，被稱為「成人VR女王」，早前宣布將於2023年12月31日引退。

（宮沢ちはる twitter @miya_chiharuu 圖片）

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拉票活動可以色色

活動主要不是賣人氣、也不是賣顏值，而是選出一些很大膽、姊玩得的AV女優，所謂選舉其實就是一連串成人向18禁遊戲節目，比如穿得非常性感的送情人節朱古力，以性感的無姿扭來扭去引誘人，更過激的內容就自己用VPN入會上SKY PerfecTV 睇。

永井マリア則在拉票影片內性感舞

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