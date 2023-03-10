豐澤開倉特賣場 2023年3月現場直擊｜豐澤開倉特賣場3月又來了，除了蘋果MacBook Pro 筆電，還有 Sony Xperia、Nokia、華為、小米的智能手機；Dyson、米家等大量家庭電器。甚至有AV影音產品、電視及soundbar的陳列品、整修品或退換品，全部劈價抵買，記者落場直擊，即睇有什麼平價貨值得入手。



荃灣豐澤特賣場（眾安街近沙咀道）每年都會舉行一、兩次開倉特賣場，劈價出清所有陳列品、整修品或退換品，當中包括大家最想要的搶手貨：智能手機、平板電腦及Macbook，大部份都平過半價以上。場內甚至還有些Dyson風扇、空清機，以及大電視、soundbar，實在是包羅萬有，買得多慳得多。

今次2023年3月的豐澤特賣場由3月10日至3月19日一連10日，只接受易賞錢會員事前登記入場購買。另外所有產品限量發售，售完即止。

（事前登記已完結，至於是否有walkin名額則暫未公布，如有消息會在本文更新）

首日特賣場超多人入場搶購平價產品。（林勇 攝）

付款方法有現金／Visa/Master，每人限買5件貨品。（鍾世傑 攝）

精選10件值得快搶產品👇👇

+ 5

👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、手提電腦／平板電腦／打印機／屏幕

+ 82

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 17

🎧Apple HomePod／Beats、Sony耳機／Marshall喇叭

+ 30

電視／Soundbar家庭影院類

+ 3

相機／鏡頭／手機穩定器／航拍機

+ 15

📺美容家電

+ 8

廚房／家居電器

+ 37

Dyson 小米空清機／風扇／吸塵機／吸塵機械人

+ 18

其他遊戲／配件／雜項

+ 6

荃灣豐澤開倉特賣場2023 3月詳情



特賣場地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

特賣場日期：2023年3月10日至19日

特賣場時間：11:30 - 20:00）

每日購物時間名額： 1350 個

