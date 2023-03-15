考車路試快期預約新方法｜考車牌要 1 take pass 談何容易，但每次「肥佬」後，想趁沒忘記駕駛手感再考多次，又礙於沒有快期而要再等足半年，甚至一年，導致費時失事。現時想排快期，亦很難自己成功排到，基本上都要找中介公司代排，變相加重考車成本，但這情況從運輸署推出電腦抽籤後，有機會得到改善。



以往想排到快期，就要透過先到先得的方法，鬥快搶到日子，不過大部分的時間都被中介公司搶走，要快期唯有向他們支付服務費。運輸署公布由 3 月 28 日起，將以電腦抽籤形式，分配駕駛考試重考生的重考日子，即任何人都有機會抽到快期。

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（Google圖片）

運輸署指出，使用電腦抽籤方式後，合資格的重考生可透過政府一站通網站，在快期預約服務網上系統登記抽籤（舊連結，等3月28日後再更新），亦可使用語音系統電話熱線（2866 8148）完成登記手續。更方便的是，重考生可選擇登記一輪快期抽籤，或由該登記日的下個工作天起計兩個星期內的快期抽籤。即使仍未能中籤，亦可以在網站上再次進行抽籤。

3月28日起可到指定網站登記考車路試快期

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首輪抽籤將在 3 月 28 日～ 3 月 30 日接受登記，而第一次抽籤將在 3 月 31 日進行。預約登記網站亦在28 日，抽籤登記系統開放後在運輸署網頁找到。

資料來源：運輸署