旗艦手機電量對決｜踏入 3 月，2023 年首季的頂尖旗艦手機已經推出得七七八八，4 月時還會有消費券到手，現在或者正是考慮換機的好時侯，而作為日常使用，手機的電池續航力當然是不少用戶買機時的重要指標。



有外國 YouTuber 近日就找來市場上多部旗艦手機，作一次電力表現的正面對決，其中除了 Apple iPhone 14 Pro Max，還有最新上市的 Android 手機 Samsung Galaxy S23 Ultra 以及小米 Xiaomi 13 Pro。

國外 YouTube 頻道《TechNick》日前就找來 2023 年手機市場上最頂尖的手機進行電力對決（圖 YouTube）

2023 旗艦機電力對決、iPhone 續航繼續稱霸

日前國外 YouTube 頻道《TechNick》日前就找來 2023 年手機市場上最頂尖的 6 部手機，包括 Apple iPhone 14 Pro Max、Samsung Galaxy S23 Ultra、小米 Xiaomi 13 Pro、Google Pixel 7 Pro、華為 Mate 50 Pro、OnePlus 11 等，再加入上年度的頂尖 Android 機 Galaxy S22 Ultra，進行一個全面的電力續航測試，利用不同的 Apps 及應用將各部手機的電量由 100％ 搾乾至 0％，看哪一部機可以堅持最久。

以結論而言，Apple iPhone 14 Pro Max 依然擁有眾手機中最強的續航力，堅持了足足 9 小時 15 分鐘才關機。

然而在測試當中，可以見到 Android 陣營的手機進步不少，尤其在是次測試中排行第二的 Samsung Galaxy S23 Ultra，續航時間都長達 8 小時 54 分鐘，只是比 iPhone 少了 21 分鐘而已，對比上代 S22 Ultra 更有多達 1 個多小時的進步，顯然今代的專用處理晶片 Qualcomm S8 Gen 2 for Galaxy 應記一功。

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至於在拍攝功能方面被受好評的小米 Xiaomi 13 Pro，就因為電池容量較少，同時系統耗電較多（每分鐘超過 10.4mAh，而 S23Ultra 的平均值只是 9.363mAh），令其續航力成續排在下遊位置、僅贏電池容量比它更少的華為 Mate 50 Pro，換言之，如果 Xiaomi 13 Pro 與 Mate 50 Pro 都同樣採用 5000mAh 電池的話，小米的續航力將被華為追過。

Android 機能耗、發熱情況依然值得關注

今次測試中，雖然 Android 機與 iPhone 的續航時間拉得非常接近，但留意 iPhone 14 Pro Max 的電池容量其實只得 4323mAh，但由於每分鐘電耗可以控制在 7mAh 左右，依然足夠奪冠，顯示 Apple A 系晶片的資源調配水平仍然是 Android 機們望塵莫及的。

而除了電池續航時間之外，今次的測試就揭示了 Android 機的發熱問題依然未能完全解決，即使是採用 Qualcomm Snapdragon S8 Gen2 的 Xiaomi 13 Pro，其在測試中的機身溫度亦曾升至 63.9°C，而其他 Android 機種都普遍達到 53°C 左右，反觀 iPhone 14 Pro Max，其不單擁有最佳的電耗數據，而其機身溫度亦整體較低，最高溫時僅僅達 50.8°C。