iPhone14電力仍稱霸 Samsung小米漸追貼｜2023頂尖旗艦電力對決
旗艦手機電量對決｜踏入 3 月，2023 年首季的頂尖旗艦手機已經推出得七七八八，4 月時還會有消費券到手，現在或者正是考慮換機的好時侯，而作為日常使用，手機的電池續航力當然是不少用戶買機時的重要指標。
有外國 YouTuber 近日就找來市場上多部旗艦手機，作一次電力表現的正面對決，其中除了 Apple iPhone 14 Pro Max，還有最新上市的 Android 手機 Samsung Galaxy S23 Ultra 以及小米 Xiaomi 13 Pro。
2023 旗艦機電力對決、iPhone 續航繼續稱霸
日前國外 YouTube 頻道《TechNick》日前就找來 2023 年手機市場上最頂尖的 6 部手機，包括 Apple iPhone 14 Pro Max、Samsung Galaxy S23 Ultra、小米 Xiaomi 13 Pro、Google Pixel 7 Pro、華為 Mate 50 Pro、OnePlus 11 等，再加入上年度的頂尖 Android 機 Galaxy S22 Ultra，進行一個全面的電力續航測試，利用不同的 Apps 及應用將各部手機的電量由 100％ 搾乾至 0％，看哪一部機可以堅持最久。
以結論而言，Apple iPhone 14 Pro Max 依然擁有眾手機中最強的續航力，堅持了足足 9 小時 15 分鐘才關機。
然而在測試當中，可以見到 Android 陣營的手機進步不少，尤其在是次測試中排行第二的 Samsung Galaxy S23 Ultra，續航時間都長達 8 小時 54 分鐘，只是比 iPhone 少了 21 分鐘而已，對比上代 S22 Ultra 更有多達 1 個多小時的進步，顯然今代的專用處理晶片 Qualcomm S8 Gen 2 for Galaxy 應記一功。
至於在拍攝功能方面被受好評的小米 Xiaomi 13 Pro，就因為電池容量較少，同時系統耗電較多（每分鐘超過 10.4mAh，而 S23Ultra 的平均值只是 9.363mAh），令其續航力成續排在下遊位置、僅贏電池容量比它更少的華為 Mate 50 Pro，換言之，如果 Xiaomi 13 Pro 與 Mate 50 Pro 都同樣採用 5000mAh 電池的話，小米的續航力將被華為追過。
Android 機能耗、發熱情況依然值得關注
今次測試中，雖然 Android 機與 iPhone 的續航時間拉得非常接近，但留意 iPhone 14 Pro Max 的電池容量其實只得 4323mAh，但由於每分鐘電耗可以控制在 7mAh 左右，依然足夠奪冠，顯示 Apple A 系晶片的資源調配水平仍然是 Android 機們望塵莫及的。
而除了電池續航時間之外，今次的測試就揭示了 Android 機的發熱問題依然未能完全解決，即使是採用 Qualcomm Snapdragon S8 Gen2 的 Xiaomi 13 Pro，其在測試中的機身溫度亦曾升至 63.9°C，而其他 Android 機種都普遍達到 53°C 左右，反觀 iPhone 14 Pro Max，其不單擁有最佳的電耗數據，而其機身溫度亦整體較低，最高溫時僅僅達 50.8°C。
小米Xiaomi 13 系列發售日期為？
Xiaomi 13 Series 由2月28日至3月7日於全線小米之家、小米之家專賣店、小米官網mi.com 、香港各大運營商和零售商門市及網站同步接受預訂，將在3月8日起正式發售。
小米Xiaomi 13 系列香港售價是？
Xiaomi 13 Pro 共有兩個版本選擇：
－12+512GB 售價: HK$8499
－12+256GB 售價: HK$7699
Xiaomi 13 則只有一個版本選擇：
－12+256GB 售價: HK$5999
小米Xiaomi 13 系列香港提供顏色選擇
Xiaomi 13 Pro 共有兩個機身顏色選擇：陶瓷黑、陶瓷白
Xiaomi 13 則有三個機身顏色選擇：黑色、白色、曠野綠