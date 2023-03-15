GPT-4／ChatGPT｜OpenAI 旗下的語言模型 ChatGPT 在網上推出數月，至今已經成為了科技界炙手可熱的焦點，而其背後的人工智能模型 GPT 亦在今日（3 月 15 日）推出全新版本 GPT-4，就如早前的預告指，GPT-4 擁有更強大的功能以及學習能力，但具體強到甚麼地步？



GPT-4 對比舊代 4 大進化

雖然命名上同樣為「GPT」，但在了解新版本的 GPT-4 與之前的版本有何不同前，首先要了解到 GPT-3.5 或以前的人工智能，在本質上它只能理解文字以及輸出文字，換言之就進、出都僅限文字而已。

至於 GPT-4，則為一個大型多模態模型（Multimodal Model），它可以接收文字以及圖片內容，再輸出文字答案，雖然未能輸出文字以外的內容，但單是「可以處理圖像」這一點，已經令 GPT-4 的功能（以及訓練成本）大大加強。

【1】「考試成績」更好

從一般人的角度去對比 GPT-3.5 以及 GPT-4 之間的差距，或者有一定的難度，於是 OpenAI 方面就舉出非常實在的例子 － 讓兩代 GPT 一同去「考試」。

OpenAI 讓 GPT-4 參加了多項人類通用考試，結果證明它在許多測試和基準測試中的表現確實有了顯著提升（圖 OpenAI）

OpenAI 讓 GPT-4 參加了多項人類通用考試，結果證明它在許多測試和基準測試中的表現確實有了顯著提升，例如在 SAT（亦即美國的高考）考試中，GPT-4 目前已經可以在 1600 分中得到 1410分；另外 GPT-4 亦成功通過模擬律師考試，分數更是應試者的前 10%，相比之下，GPT-3.5 的得分只在倒數10%左右。

【2】多語言能力、翻譯更強大

在之前的版本中，ChatGPT 已展現了非常強大的多語言理解以及翻譯能力，但來到 GPT-4，這方面的性能將再獲得加強，具體的效果需要用戶親身嘗試。

GPT-4 在 MMLU 多語言測試中，獲得了顯著進步（圖 OpenAI）

不過為了具現化 OpenAI 的語言能力，OpenAI 就先將名「MMLU」的基準測試（一個包含了14,000條、涵蓋57個學科多選題目的考試）以 Azure Tranlate 翻譯成不同文字，再讓 GPT-4 作答，其在絕大部份的語言中都有比 GPT-3.5 進行英文答卷有更高的精準度，在中文考試中的結果更超過了 80.1％。

【3】可以開始處理圖像

誠如上文提過，GPT-4 的可貴之處在於它可以「閱讀圖像」並作出相應的答覆，而這背後的意義可能超越不少人的想像，從 OpenAI 提供的範例中就可以大概感受得到它的威力。

例如你只要直接對其輸入一張棒型圖，它就可以總結出當中的數據，甚至可以用來進行追加的分析；又或是找來一條法文的圖文數學題，再叫 GPT-4 以英文作答，一樣可以👇👇👇

GPT-4 對於圖像的理解能力，已經超越一般人工智能的範疇，它可以分辨出圖片中的不自然之處，甚至一張 Meme 圖的有趣之處👇👇👇

【4】編程能力大躍進

利用 GPT-3.5 寫成的 ChatGPT，在過去幾個月已經表現出強大的編程能力，可以根據幾句描述就產出一整段化碼，而在公布 GPT-4 之後，OpenAI 就進行了更誇張的演示，只見 OpenAI 的創辦人 Greg Brockman 將一張粗略的手繪圖輸入系統當中，GPT-4 就即時輸出一段帶有 Javascript 的 HTML 代碼，將之貼上瀏覽器內就已經是一個可以運作的網站👇👇👇

如何可以使用 GPT-4？

看畢上面的內容，相信各位都想要親身試試 GPT-4 的威力，然而目前想要在 ChatGPT 中使用 GPT-4 模型作答的話， OpenAI 只開放予付費的 ChatGPT Plus 的用戶使用，但由於香港人即使使用「VPN 大法」後都難以付費訂閱 Plus 方案，暫時只能等 Open AI 將 GPT-4 下放至免費版。

而另一方面，Microsoft 旗下瀏覽器中的人工智能 Bing Chat AI，其實在上月開始已經實裝了 GPT-4 的 API，只不過現在 Bing Chat AI 都仍然在試用階段，想要使用的話就只能「加入等侯名單」再等 Microsoft 開放使用權限，詳情可見此文。