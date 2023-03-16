近數月，日本不斷有人以TikTok或其他SNS自拍在壽司郎及其他食店滋事破壞的惡意短片；店家形像受損股價下跌，決心起訴追討損失。唯情況不跌反升，愈來愈多「白卡仔女」為出風頭以身犯禁。



幪面超人Rider Kick踢爛一蘭店面

3月15日，日本Twitter有人轉貼TikTok短片，只見一男子在一蘭拉麵台內，以第1身視點自拍，跳起使出《幪面超人》Rider Kick（騎士踢）飛腿踢爛一蘭counter的雜物。

設計圖片

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500萬人點閱，網民：為店員心痛

轉載backup影片有500萬人點擊，留言轉載者眾多，最終連yahoo jp跟日本其他大傳媒都報導此事。在網絡上，收到了許多批評，例如「想像一蘭的店員在整理這個場景，讓人感到可憐和心痛」、「這太糟糕了」、「太危險了……」、「我不想應對這樣不愉快的客人」、「這是不行的」等等。

twitter截圖

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影片還有Part2：嚴重侮辱店員

而其實影片還有part2，惡作劇者將單人「味集中カウンター」座位牆上的牌子掉入廚房，還打上字幕說「快過來呀、呆子！」；因為一蘭經營方針是希望食客可全程一聲不發，所以座位旁設置了四種常見需求的木牌，而今次事主掉在地上的木牌，正是投訴鄰坐發出噪音時使用，換言之惡作劇者是向一蘭挑機：「我係噪住人呀，出黎對付我啦！」

惡作劇者將單人「味集中カウンター」座位牆上的牌子掉入廚房，還打上字幕說「快過來呀、呆子！」

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一蘭：正在嚴正追究法律責任

一蘭發言人出面解話，確認事情屬實，因近日日本食店內拍攝惡作劇影片情況嚴重，一蘭在2月8日已公布了抑制和防止騷擾行為的措施，但今次惡作劇實際上是去年8月於關西地區發生，但由於一蘭正向涉事者嚴正追究賠嘗，因此無法提供更詳細的信息，只強調會加強店內保安，不再讓這類令食客不快的事件再發生。

惡作劇者雖已刪去Twitter戶口，但已有人cap了事主的樣子放上網。

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同類事件：日本警察做嘢拉人、殺一儆百

真的別以為日本店家「奈佢唔何」，近日有個21歲無業者吉野凌雅，在名古屋的くら寿司用口接觸豉油樽，又用手在輸送帶上拿壽司，事後還裝作拍道歉片，後被網民發現他在twitter上留言：「嚟拉我啦笨」（快來拘捕我啦），他作夢也沒想到，日本警方真的在翌日就上門拉人。而且是特別一早call齊媒體拍攝，以起殺一儆百作用。

21歲無業者吉野凌雅，在名古屋的くら寿司用口接觸豉油樽，又用手在輸送帶上拿壽司。

他在twitter上留言：「嚟拉我啦笨」），日本警方真的在翌日就上門拉人。

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