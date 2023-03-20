fb「淘寶開心Share」群有位母親，見小五女兒沉迷手機上網睇片，擔心影響呈分試成績，由於屢勸不改，她為女兒更換了一部淘寶價值75人民幣，只有打出打入、鬧鐘、計數機功能，使用實體鍵盤、不能上網的熊仔頭Q版兒童手機，在學校足足被同學取笑了1個月。樓主見同學仔已「笑厭了」，女兒也適應了，於是上網分享買機經驗，但就有網民就質疑此舉令孩子在學校成為受欺凌對像，留有童年陰影，足足有333個留言！



「會唔會畀人笑架……」求女兒心理陰影面積

網民認為事主仍然以為學校是幾十年前那麼單純，此舉沒有考慮女兒感受，擔心她會在學校被同學拿來開玩笑：「會唔會畀人笑架……」「放心一定會，這類心理創傷往往留一世」「校園欺凌就時就因這些意想不到的小事觸發」，又有網民覺得樓主前後矛盾，明明都說女兒在學校被同學笑足1個月，最後又覺得女兒沒受傷害：「而家佢日日帶部電話，又唔使擔心佢過馬路掛住睇片。而且部電話舊電都幾好，一般都係5日先叉一次。」韓劇《黑暗榮耀》一對女主角文同珢、朴涎鎮，二人母親均以「為你好」為理由，強將價值觀套於女兒身上，心理陰影影響一生。雖然將事件拉在一起講有點誇張，但實在也別小看小朋友校園內的社交圈子。不知你又點睇？

設計對白、《黑暗榮耀》劇照／fb「淘寶開心Share」截圖

淘寶開心Share截圖

網民點睇

網民覺得事主女兒可能只是「迫於無奈接受，長大後會有陰影」但也不是全部網民一面倒罵樓主專制，也有人支持的：「應該畀佢習慣唔再理會別人眼光，訓練佢心理質素變得強大。」但就被質疑與時代脫節，人類的生活不斷進步，現在小五生用手機已經很平常。

而且「讓兒童學習獨立思考、不受別人眼光影響」也要看個別情況，比如被笑長相、身高等等，這些是天生無法改變的，但這部熊仔手機是刻意讓女兒難堪、迫她接受，還要講到「為她好」，完全是兩碼子的事。

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而記者覺得事主女兒很懂事，廣西上個月就有一名男孩，因沉迷手機遊戲，被父母沒收手機後，竟拿出菜刀威脅取回手機！

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智能手機識設定｜即能防止過度使用

其實兒童過量使用智能手機確實會帶來壞影響，事主出於好意絕非壞事，有網民從實用角度出發，表示不一定要買這類Q版手機，可考慮在香港電訊商購買內置e sim的兒童智能手錶，可打出打入、定位，外型不會奇奇怪怪被人笑。

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又有人認為，小5已差不多升中，升中後學校內不少聯絡都需要用智能手機，其實使用價錢合理的機款，並以軟件做好家長管理，就能控制孩子上網時間、數據用量、上不安全／不良網頁、阻止課金。比如的Google Family Link ，家長端可以在 Android、iOS 的App，甚至透過網頁方式，為子女端的 Android 手機進行設定。Family Link 能管理的手機權限可謂無所不包，從基本的限制 App下載、程式刷卡內購阻擋，一直到追蹤孩子手機的 GPS 定位，透過此工具通通可以辦得到。由於 Family Link 的功能實在太全面，所以設定過程較為複雜，所以筆者建議有需求的讀者，最好同時操作自己和小朋友的手機，兩台裝置擺在旁邊且確保網路暢通，才能順利完成綁定。

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Family Link 下載連結：Android/iOS

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專家：過度使用智能手機／平板對兒童的影響

其實事主擔心女兒過度沉迷手機，是很正常的想法，而實際上專家都反對兒童過早、過量使用手機、平板電腦，以下有5個不良影響。



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過度使用智能手機／平板電腦，對兒童構成甚麼影響？ 1. 睡眠不足：使用智能手機會影響睡眠質量，尤其是在晚上使用手機，會導致孩子失眠或睡眠不足，進而影響學習和健康。 過度使用智能手機／平板電腦，對兒童構成甚麼影響？ 2. 眼睛問題：長時間注視手機屏幕會對眼睛造成負擔，導致眼睛疲勞、視力下降等問題。 過度使用智能手機／平板電腦，對兒童構成甚麼影響？ 3. 注意力分散：過度使用智能手機會影響學童的專注力和注意力，使學童難以集中注意力學習和完成任務。 過度使用智能手機／平板電腦，對兒童構成甚麼影響？ 4. 社交問題：過度使用智能手機會影響孩子的社交能力，孩子可能會失去與家人和同伴互動的機會，進而影響他們的情感和社交發展。 過度使用智能手機／平板電腦，對兒童構成甚麼影響？ 5. 學習執筆書寫變得困難：根據英國兒科醫生（Mellissa Prunty）警告，英國兒科醫生警告，兒童太常與智能手機及平板電腦等作伴，可能會錯失訓練手指力量與靈巧度的時機，難以正確執筆寫字。

來源：淘寶開心Share