天氣開始轉熱，不只是人，食物都需要降溫，因此雪櫃的使用量提升。想避免夏天要面臨冷氣費和雪櫃電費的震撼帳單，就要學招慳電5招，原來冰格無需怕放得太滿，甚至放得滿更有助慳電。



雪櫃要省電就要注意不要過度開關冰箱門，並避免放得太滿，盡量讓冷空氣流通循環，減少製冷所耗電量。另外，台灣家電達人486先生指出，在不阻擋出風口的情況下，其實冷格放得越滿越好，因為冷凍後的食材就有如一塊塊的大冰塊，令冰格更能保持在較低溫的環境，達到慳電效果。

夠時間就要換

根據台灣工研院的資料，一部已經使用了12年的雪櫃，平均每日的耗電量約為 2.68 度。若以夏季的電費計算，舊雪櫃的耗電量比新雪櫃高近兩倍。因此，選擇一級能源效率的產品，以及代換老舊、效能較差的雪櫃，也能慳更多電。

👇👇雪櫃慳電｜消委會分享7大慳電貼士 原來雪櫃頂放東西都增加耗電👇👇

+ 3

變頻>定頻

486先生亦指出，變頻式雪櫃比定頻式慳電，因雪櫃最耗電的地方，是製冷機啟動的時候，而定頻式製冷機只有啟動和停止兩種動作，故耗電量較高。變頻雪櫃製冷會根據溫度調整轉速，配合以上的慳電方法，比定頻式更能慳電。

雪櫃機身亦要留意

台灣電力粉絲團提醒，雪櫃門邊的膠條需要定期清潔擦拭，並檢查是否有老化變形問題。老化會讓雪櫃門縫漏隙，導致雪櫃的冷空氣外洩。這樣一來，會令製冷機頻繁起動造成耗電。

近年不少家庭除了雪櫃以外，還會入手冰櫃，以囤積更多食材。486先生也提醒，冰櫃並不是變頻就比較省電，因為冰櫃的開關頻率並不像雪櫃那麼高，製冷機運轉頻率也較低。因此，在選購時應注意耗電量而不是定頻或變頻式。

👇👇7款家電使用壽命公開｜原來雪櫃最低得6年？提早預防電器老化問題👇👇