回南天．抽濕機推薦｜根據天文台九天天氣預報，香港未來 9 日最高相對濕度達 95%，加上連日有驟雨，回南天正式到來。要解決潮濕問題，最簡單方法就是使用抽濕機，減低家具發霉、衣服難乾、容易滋生細菌等問題，以下將介紹 4 款 2023 年抽濕機款式，其中一款更曾得到消費者委員會高評分。



超強抽濕力推介

正負零 Plus Minus Zero XQJ-C010(II) 節能抽濕機設有7種除濕模式，而且可以智能感應環境濕度自動轉換強度，使用方便程度高。在消費者委員會2023最新的抽濕機評測中，在抽濕量與聲稱的吻合度取得滿分5分，高達14公升/日。同時具一級能源標籤，節能之餘又確保有一定的抽濕力。

CP值之選 Carrier DC-22DA-X

Carrier DC-22DA-X 抽濕機具有智能乾衣功能，會先用連續抽濕模式快速乾衣，再用送風模式帶走周圍濕氣，而且價格只要 $1,798，比其他抽濕機更優惠，從性價比考慮的話這一款是不錯的選擇。

Carrier DC-22DA-X

消委會14款抽濕機評測2023｜一款實際抽濕量跌4成 耗電量相差5成

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回南天殺到｜相對濕度高達95% 中電教抽濕機+電風扇最強乾衣方法

消委會高評分 LG MD16GQSA1

曾在消委會過去的測試中，得到 5 星高評分的 LG MD16GQSA1 變頻式離子殺菌智能抽濕機，具有雙迴轉變頻壓縮機及智能感測功能，加上兩個氣缸，驅動時間大幅減少。而且有多種配件，如Y型喉管快速乾鞋、T型喉管防止衣櫥受潮等，能滿足家中不同角落的使用需要。

LG MD16GQSA1

「熱石式」抽濕機 Panasonic F-YZJ90H

有別於一般的壓縮式抽濕機，Panasonic F-YZJ90H 智慧節能「熱石式」抗敏抽濕機，利用熱石吸取空氣中的水分，其抽濕表現較穩定，加上 ECONAVI 智慧節能乾衣技術，可以節省能源約15%。

Panasonic F-YZJ90H

抽濕機選購有甚麼貼士、秘訣？ 1）選購時應參考抽濕機能源標示，能量效率越高代表越慳電。2）空氣淨化過濾器需要定時更換濾芯，考慮更換濾芯成本。3）考慮家居空間……更多抽濕機選購貼士，請點擊以下連結（Link） 回南天又到，2023年市面有甚麼值得推薦的抽濕機？ 為你介紹 4 款 2023 年抽濕機款式，其中一款更曾得到消費者委員會高評分，詳情請點擊以下連結（Link）

部份資料來源：消委會《選擇月刊 556期》