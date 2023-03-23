Sony推出WH-CH720N和WH-CH520兩款全新藍牙耳機；720N降噪功能及音色跟Sony名作WH-1000XM5同級，更能夠提供多達35小時電池續航時間，比XM5更長氣，輕身，價錢幾乎平XM5一半！性價比爆燈！



XM5勁多人用．想平玩索尼ANC大耳機有其他選擇

近年出街，發現很多人都在用Sony的藍牙耳筒WH-1000XM5，比過去幾多更多，記者自己就認為是因為5代耳筒的造型更時尚，少了過去那種「西裝友先會用」的行政人員味。不過，5代的定價始終都有點貴，如果你想要1對更價錢合理、機身輕巧帶得舒服、用色設計年輕不會太重「佬味」的Sony藍牙耳機，可以留意新推出的兩款耳機。

左起：Sony WH-CH520及Sony WH-CH720N（鍾世傑 攝）

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WH-CH720N是平民版｜輕巧長氣更抵買

近年出街，發現很多人都在用Sony的藍牙耳筒WH-1000XM5，比過去幾多更多，記者自己就認為是因為5代耳筒的造型更時尚，不過，5代的定價始終都有點貴，如果你想要1對更價錢合理、機身輕巧帶得舒服的Sony藍牙耳機，真要考慮Sony WH-CH720N。

Sony WH-CH720N 是一款全罩式的無線耳機，可覆蓋你整對耳仔。（鍾世傑 攝）

降噪有XM5 8成功力

Sony WH-CH720N 是一款全罩式的無線耳機，可覆蓋你整對耳仔，配戴感也很接近。它跟WH-1000XM5大小相約，且更加輕身，重量僅192g！比重249g的XM5輕57g。但並不影響它的降噪能力，它採用了與XM5同級的：雙噪音感應器技術 V1 處理器，能夠更有效地消除外界的噪音和降低延遲。數據上，720N的收音麥克風就減至2個，記者戴了款耳機上巴士，覺得720N降噪力有XM5 八成功力，如XM5有9分、CH720N就有7分多一點點，且WH-CH720N的耳棉也很貼耳隔聲，沒有漏音問題。

左起：Sony WH-CH720N 跟WH-1000XM5大小相約，但重量僅192g！比重249g的XM5輕57g。（鍾世傑 攝）

無觸控操作｜但實體鍵更多

值得一提，720N機身沒冇輕觸面板，做不到用手接觸機面，立即停歌、停隔音這個方便與人溝通的功能。但相對的，720N有較多實體鍵，Play、跳歌都很易操作，且它亦有通透模式，可直接接耳機實體鍵轉mode，習慣後就不難用。

記者戴了款耳機上巴士，覺得720N降噪力有XM5 八成功力。

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通話打成平手

WH-CH720N還擁有跟XM5同級的Precise Voice Pickup技術，以波束成形麥克風進行巧妙定位，在各種環境中能更清晰、更準確地收音，通話尤其出色。雖說720N收音咪少了，但可能Sony在消噪軟件方面已收集了大量數據，所以水準相約，自己試用它在街上通話，水準亦是跟XM5相近。

它採用了與XM5同級的：雙噪音感應器技術 V1 處理器，能夠更有效地消除外界的噪音和降低延遲。（鍾世傑 攝）

聽姜濤試聲

WH-CH720N與XM5一樣使用Sony原廠30mm動圈，但風格有點不一樣。以兩機配iPhone 聽姜濤的《追》，前者因為編曲簡單，兩款機表現相近，都是Sony向來的重低音風格；但當聽舊歌《Master Class》時，因為有更多樂器，會發現XM5的層次感及人聲表現始終較出色。

試用用Sony WH-CH720N聽姜濤的《追》，好聽。

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對應DSEE音效強化引擎

720N及下文介紹的520都可通過 Sony Headphones Connect 應用程式，可調整 20 個不同級別的環境聲音效果，並使用數位音效強化引擎（DSEE），還原失去的細節和豐富度的高頻元素。還支援多點連接，方便在不同裝置如手機、平板之間的切換。

兩款耳機都可通過 Sony| Headphones Connect 應用程式，調整 20 個不同級別的環境聲音效果，使用數位音效強化引擎（DSEE）

總評80分：很不錯的Budget Buy

720N各樣表現都有XM5七成水準，而勝於XM5之處是有長達 35 小時的電池續航時間。(多5小時)，最後就是看價錢，它只售＄1,299港元，平XM5一半(定價$3,199、街價約$2,500)！不過平也有代價的，Sony WH-CH720N跟機只得1條USB-C連接線，連耳機盒也沒有。不過機身顏色選擇多，有黑／白／藍3色。如果將價錢考慮在內，半價做到這水平，CH720N 是很不錯的Budget Buy。

Sony WH-CH720N有黑／白／藍3色選擇，售價為＄1,299

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Sony WH-CH520｜細對好襯衫

720N的耳罩比較大，名為全罩覆耳式（Over-Ear／XM5也是這類），而Sony WH-CH520則為貼耳式（On-Ear）耳筒，只會緊貼在耳仔上面，好處是不會焗汗，或者細對一點方便帶出街。雖然CH520沒有ANC主動降噪能力，但因為其耳罩能緊貼耳仔，所以一樣能隔除不少噪音。沒有降噪令它更省電，充滿後有長達 50 小時的電池續航時間。機身使用了回收塑膠材料製作，令WH-CH520只有147g重，輕鬆戴足成日。

定價亦都更平，是720N的一半，僅售$599港元。

Sony WH-CH520有黑／白／奶油白3色選擇，售價為＄599

Sony WH-CH520｜細對好襯衫（鍾世傑 攝）

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