Twitch台妹網戀騙案｜IG擁有37.3萬名粉絲、臉書追蹤者達258 萬的台灣正妹直播主「依梨」，因涉嫌騙取一位來自香港的網上追求者100萬元新台幣的「贖身費」，遭對方越洋提告起訴追討賠償！



香港「乾爹」瘋戀台妹主播｜匯款20多萬示愛

每晚都有無數美女正妹在Twtich直播平台進行打機直播，大家看得開心，課金支持實屬平常。互聯網時代，在網上追求戀愛也沒甚麼大不了的。去年1月初，一位居於香港張性男子，因心儀台灣直播主「依梨」（本人姓謝），向「依梨」展開猛烈追求；「依梨」還暱稱張男為「乾爹」，令男方非常受落，大手課金「抖內」（donate／贊助），一口氣送了1000份訂閱（約7萬7千元台幣），又組了一台10萬台幣電腦送禮，更私下匯款20多萬台幣給「依梨」求婚。

IG @lebaby0v0 圖片

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愛我就過數畀我

在去年1月28日，一個自稱是依梨的LINE「小號」與港男聯絡：「公司有禁愛令，如果想跟寶寶走下去的話，勢必要賠償給公司贖身金，毀約費用要賠償100萬元（以下均指新台幣）」暗示大家是有可能的，條件是港男要先為她支持100萬「贖身費」，男方認為對方存心詐騙，決定將二人LINE對話張貼到網路論壇《遊戲大亂鬥》。（原文已刪）

由於索錢的不是依梨正式的LINE而是「小號」，不少網友亦相信事主是遇到詐騙集團，「依梨」亦否認LINE對話紀錄是她本人回覆。男方後來拒付100萬後，反過來要求對方退回之前付出的20萬匯款，「依梨」反將這些截圖放上IG動態申訴：「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我…。」並對鬧出事件向各界道歉。

遊戲大亂鬥截圖

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男方堅持提告｜終判「依梨」有罪

當時網民及不少報導，風向都是支持「依梨」，還估計受害人是追求「依梨」的行動太張揚，吸引了不法之徒扮成女方以假身份聯絡索錢。男方最終仍決定採取法律行動，越洋委託律師告上法庭，案件由台灣苗栗地方法院審理，檢方調查發現幾個重要證據：

1）檢方查出張男匯入款項之銀行帳號，是「依梨」所有。

2）確認是兩人對話紀錄內容，裡頭「依梨」是女方本人，的確曾向張男表示，須100萬元贖身費並要求張男匯款。

3）依梨所屬經紀公司直認，其公司並沒有無禁愛令或公開戀情必需贖身等相關規定，換言之「依梨」所說的100萬贖身費並不存在，只是想欺騙金錢。

「依梨」依然否認詐欺，改稱因時隔已久，無法確定雙方對話內容，最終檢方認定「依梨」向張男施以詐術，而因陳姓港男最終未有匯款，部份罪名不成立，最終「依梨」涉嫌詐欺取財未遂罪成立，判決有期徒刑1年6月，後改為罰金了事。法官拒絕港男要求「依梨」退回其他數十萬課金、禮物、匯款，並稱：「這些是你心甘情願想討她歡心而討出的，跟騙案無關。」

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