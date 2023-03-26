ChatGPT假網頁插件開始流行？冒認知名插件、一裝即失FB控制權

ChatGPT 假插件｜OpenAI 旗下的對話機械人 ChatGPT 推出幾個月來爆紅，不過為了突破限制，有不少人就專門為其編寫了網頁插件，但想不到這種方法卻成為了黑客入侵的手段？



假 ChatGPT 插件、一裝即盜 Facebook 控制權

「ChatGPT for Google」的擴充功能介紹頁面

最近有一款叫做「ChatGPT for Google」的擴充功能在 Chrome 的插件市集上架、並引來不少用戶試用，早前我們亦有介紹過，在安裝了 ChatGPT for Google 之後，用戶就可以讓你在 Google 搜尋結果中看到 ChatGPT 的答案，或者直接在瀏覽器上跟 ChatGPT 聊天。

ChatGPT for Google 其實就是將 ChatGPT 的介面以簡化形式放在搜尋頁面，故使用前都需要登入 ChatGPT；同時，如果認為結果未夠詳細，用戶亦可以在同一小窗中進行追問。

ChatGPT for Google 推出了三個月時間，已經累積了 200 萬位使用者，而且口碑載道，在傳媒報導之後就有更多人搜尋安裝，然而在不久前就有假冒為 ChatGPT for Google 的惡意程式上架，由於介紹頁面與正版十分相片、也有放上官方的 YouTube 影片介紹，故像真度相當高。

這個假冒的「ChatGPT for Google」是在 2023 年 2 月 14 日上傳到 Chrome 應用商店的，一直到一個月後、即 3 月 14 日起才開始透過 Google 廣告推廣，隨後每天平均有 1,000 次安裝。截至目前已經有超過 9,000 名用戶誤安裝了這個惡意擴充功能。

值得留意的，是這個插件並非單純的病毒程序，而是一個原版 ChatGPT for Google 的複製品，在運行時仍然會回傳與正版相同的文字回應，只不過在程序中間就加入了竊取用戶 Cookies 的代碼，可以在瞬間取得用戶 Facebook 帳戶的控制權，並作其他不法用途、當然包括盜刷用戶儲存在 Facebook 戶口內的信用卡。

誤裝假 ChatGPT 插件要怎處理？

假冒的「ChatGPT for Google」介紹頁

那麼，怎麼辨別真假呢？其實很簡單，只要看一下評價和安裝數量就可以了。真正的「ChatGPT for Google」擴充功能已經有超過 2 百萬個用戶安裝了，而且獲得了五顆星滿分的評價。而假冒的那個只有四顆星，而且只有六個人評分。

如果你不幸已經安裝了假冒的「ChatGPT for Google」擴充功能，那麼那麼你需要立刻採取以下幾個步驟來保護自己：

1. 刪除這些假冒的 ChatGPT 擴充功能。

2. 清除瀏覽器中所有的 Cookies 和暫存檔案。

3. 更改 Facebook 的密碼和登入方式。

4. 檢查 Facebook 上是否有任何異常或不認識的活動。

5. 通知你的 Facebook 好友你可能被黑客入侵了。

在安裝任何擴充功能之前，請務必先確認它們是否來自可信任和正式的開發者或組織。你可以查看擴充功能的評價、下載次數、更新日期、權限要求等資訊來判斷其可靠性。此外，也要定期更新你自己使用過或正在使用中的插件是否仍然正常運作，如果已經失效或停止更新，就要考慮將之移除了。