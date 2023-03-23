WhatsApp必學3大新功能｜WhatsApp 作為每日都要大量使用的 App，當然要對其有多一點的認識，作能運用得更得心應手。近日 WhatsApp 又推出近功能，加對群組管理，同時在 Beta 版中更發現加入用家期待已久的訊息置頂，終於都不用為找重要訊息不斷往上滑了。



新群組管理功能

相信大家打開 WhatsApp，都有數之不盡的群組，就連約食飯也要開一個新群組。而且部分群組更經常新增、減少成員，有時通知彈出來也可能完全不知道是誰說話。WhatsApp 新功能賦與群組管理員，可以手動審批新加入成員，以保障不會有人隨時加入。

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另外，也可以在搜尋功能中，查看特定聯絡人有參與的其他公開群組，這功能目的是為讓用家更容易找到不同的群組，效果類似 Telegram 的群組。

訊息置頂功能

WhatsApp 在 Android 2.23.3.17 beta 中，宣布開發一項新功能，用家將可把訊息置頂（PIN）功能，把重要的訊息固定在對話最上方，例如連結、提示、有趣對話等，無需再不停滑上去找某個訊息。

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WhatsApp iPhone 23.3.77 版本中加入新功能，用戶可以把自己的照片創建成Sticker，從照片中分離出主題，直接在 WhatsApp 完成整 Sticker 過程。不過該功能目前在香港地區的 WhatsApp 未實裝，期待未來版本更新讓香港用戶能夠使用。

資料來源：mspoweruser、wabetainfo