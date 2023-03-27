可以每日打機，是多少人童年的夢想，不過當你可以不用讀書、交功課、考試後，就算有時間也不會再熱衷打機，有多少人有過這感覺呢？連登有網民開 post，以「細個唔明大人點解唔有熱衷打機，而家廿中開始明了」為題，感慨道出長大後不再想打機的3大原因，並得到近 2000 正評。



1）遊戲缺乏新鮮感

網民首先指出，遊戲的內容大多是升 Lv、刷裝、打Boss，然後再不斷重複，一開始接觸時很有新鮮感，刷裝的過程有期待之餘，過關的成功感亦很大。但當大部分遊戲都是同一個流程，久而久之就變得極重作業感，失去打機的新鮮感。

刷LV>刷裝>打Boss 不斷重複(Diablo 4 圖片)

而 PVP 遊戲就更加殘酷，越年紀增長，反應能力下降令技術隨之失去，在遊戲獲得的滿足感因而減少。同時，放工回家打機的時間不長，如果都沒有滿足感，就更令人氣餒和沒遊戲體驗。就算技術仍在，但一起玩的朋友早已退坑，也失去 PVP 遊戲比較排位的樂趣。

LOL 玩了 10多年沒有變化（LOL圖片）

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2）Pay to win

另一個令網民不再熱衷打機的原因，是現在大多遊戲的「坑」太深，有種迫玩家課金的感覺。每個月，甚至每星期都推出新版本、新角色，如不追趕上的話，就漸漸被其他玩家拋離。網民提到，雖然可以做「免費仔」，不過因遊戲設計的問題，令無課玩家流失率極高，這批玩家唯有進入不斷轉新遊戲的輪迴之中，失去打機樂趣。

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3）根本無時間打機

童年沒太多憂慮和負擔，做完功課、放假無事做，時間就可以全用來打機。而進入社會後，返工佔了全日3分1時間，就算收工回家，也沒動力打開遊戲玩，更不論是一些需要經營、花時間刷的內容，寧願攤在床上睇片、睇IG，甚至是上Twitch睇實況主打機。

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雖然這個 post 有近 2000 個正評，不過亦有很多網民表示，樓主有這樣的感受，只因他並非享受遊戲本身，而是喜歡與人競爭，當然會因為時間、技術、課金不足而覺得沒遊戲體驗。

資料來源：LIHKG