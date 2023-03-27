3月下旬到4月上旬，幾2星期時間都是東京櫻花的盛放季節，在東京各個地區都能一睹櫻花之美。記者今次就帶大家上野恩賜公園和中目黑，兩個著名的賞櫻聖地，看看今年櫻花滿開的盛放，以及教大家幾招簡單用 iPhone 拍攝櫻花美照的方法。



1）自動曝光/自動對焦鎖定 拍攝景深

一棵櫻花樹上盛放出數之不盡的櫻花，不想照片的重點分散，就要利用 iPhone「自動曝光/自動對焦鎖定」來拍攝。先選好一組主體，在手機畫面上長按對準主體，直至顯示出「自動曝光/自動對焦鎖定」，運用手機與櫻花的距離，把其他櫻花當作前景，同時又做出景深效果，能突出想拍攝的目標。

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2）善用超廣角鏡海宏觀視野

如果大家去到一些有一大遍櫻花海的地方，想拍攝出櫻花盛開的震撼感，就可以使用 iPhone 的超廣角相機（.5x），捕捉一望無際的現覺效果。而且超廣角鏡頭的邊緣位置易有「延伸效果」，更可以利用這一特點，把人放在畫面的中下位置，與大棵櫻花合照時，更會令雙腿看上去特別修長。

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3）善用ProRAW＋Lightroom/VSCO App

賞櫻的日子很短，如撞正陰天、下雨，的確會影響賞櫻的樂趣，想拍攝出櫻花之美亦添加難度。推薦大家利用 iPhone 內置的 ProRAW 拍攝格式，令相片保留更多資訊和動態範圍，為之後編輯曝光和白平衡提供更多靈活性。如記者在中目黑拍攝夜櫻時，由於天空太光，導致相片的天空變得整片灰色，為突出夜櫻，即利用VSCO加強背景的黑色，從而令燈光集中在櫻花身上。